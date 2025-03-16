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Artık Birinci Değiliz: TasteAtlas "Dünyanın En İyi 50 Ekmeği" Listesini Güncelledi

Artık Birinci Değiliz: TasteAtlas "Dünyanın En İyi 50 Ekmeği" Listesini Güncelledi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.03.2025 - 11:39

TasteAtlas yine çok tartışacağımız bir listeyle sahalara giriş yaptı. 'TasteAtlas nedir ki?' diye soranlara hemen açıklayalım! TasteAtlas, milyonlarca takipçisi bulunan dünyanın en büyük gastronomi platformlarından biri. 2018 yılında Hırvatistan'da bir gazeteci tarafından kurulan TasteAtlas, diğer gastronomi platformlarından farklı bir amaca sahip. TasteAtlas, geleneksel yemeklere odaklanmayı, kullanıcılardan ziyade profesyonel isimlerin ve eleştirmenlerin incelemelerine yer vermeyi amaçlıyor. Bu amaçla da dünya mutfaklarından seçilen farklı tatlar, eğlenceli bir şekilde listeleniyor ve kullanıcıların yemek kültürlerinin artması hedefleniyor.

Bu kez de TasteAtlas'dan 'dünyanın en iyi 50 ekmeği' listesi geldi!

Kaynak

Çarşamba Pidesi üçüncü sırada!

Çarşamba Pidesi üçüncü sırada!

TasteAtlas, 'Dünyanın En İyi Ekmekleri' listesini Mart ayında güncellediğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşılan listede, gözlerimiz hemen Türk bayraklarını aradı. Bugüne kadar pek çok Türk lezzetine üst sıralarda yer veren TasteAtlas'ın bu listede bizi nerede konumlandırdığı merak konusu oldu.

Türkiye'den 'Dünyanın En İyi 50 Ekmeği' listesine giren ve 3. sıraya yerleşmeyi başaran ekmek, 'Çarşamba Pidesi' oldu. Çarşamba Pidesi, birinci ve ikinci sırayı ise Hindistan'a kaptırdı.

Cantık Pidesi, Kayseri Yağlaması, Gözleme...

Cantık Pidesi, Kayseri Yağlaması, Gözleme...

Çarşamba Pidesi'ni yakından takip eden lezzetimiz Cantık Pidesi oldu. Bursa'nın meşhur pidesi olan Cantık Pidesi, listede kendisine 14. sırada yer buldu. 

25.sırada ise bol kıyması ile lezzet şöleni yaratan Kayseri Yağlaması yerini aldı. Sosyal medyada son zamanlarda popüler olan bu lezzet, sonunda dünya listelerine de girmeyi başardı.

Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi Gözleme ise 36.sırada yer aldı.

Bafra Pidesi ve Samsun Pidesi listeden düştü.

Bafra Pidesi ve Samsun Pidesi listeden düştü.

2024 yılının Mayıs ayında bu liste bir kez daha kullanıcılarla buluşmuştu. Fakat bu listedeki sıralamalar çok daha farklıydı. Yalnızca iki lezzetimiz listede yer alsa da sıralamaları oldukça iyiydi! 

'Dünyanın En İyi Ekmeği' ünvanını kazanan ve listenin birincisi olan lezzetimiz Bafra Pidesi olmuştu. Bafra Pidesi'ni ikinci sırada yer alan Samsun Pidesi takip etmişti. 

Listenin devamında Brezilya, Malezya, Hindistan, Kolombiya gibi ülkeler yer almıştı. Bu sene güncellenen listede ise hakimiyetin Hindistan'da olduğu görüldü. Birinci ve ikinci sıraya yerleşen Hindistan, birçok farklı tarifle listede yer aldı.

Geçen seneyle kıyasladığımızda sıralamamızı düşürmüş olsak da yeni lezzetlerimizin tanınmış olması, umut verici!

Mart tarihli listenin tamamını incelemek isterseniz, sizi buraya alalım!

Mart tarihli listenin tamamını incelemek isterseniz, sizi buraya alalım!

Sizce bu listede olmayı hak eden başka lezzetlerimiz de var mı? 

Yorumlara bekliyoruz!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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