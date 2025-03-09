Yuvarlaki mi? Dünyanın En İyi Köfteleri Listesine Damgasını Vuran Türkiye'ye Yunan Sürprizi!

Dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformu TasteAtlas, dünya lezzetlerini sıraladığı yeni bir liste hazırladı. Bu kez listenin başrolü ise köfte oldu. Dünyanın en iyi 50 köftesinin sıralandığı listede tam 10 farklı Türk yemeği yer aldı. Anlayacağınız, bu listeye de damgamızı vurmayı başardık!

Liste gururumuzu okşadı okşamasına ama bir detay da dikkatimizden kaçmadı. Yunan yemeği 'Youvarlakia' ikinci sıraya yerleşerek bütün Türk köftelerini geride bıraktı.

İsim bir yerlerden tanıdık geliyor mu?

Kaynak: TasteAtlas