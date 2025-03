Yuvarlaki mi? Dünyanın En İyi Köfteleri Listesine Damgasını Vuran Türkiye'ye Yunan Sürprizi!

Bu ismi okumakta zorlanıyorsanız kısaca 'yuvarlaki' ya da 'yuvarlama, yuvalama' diyebilirsiniz.

TasteAtlas, Youvarlakia çorbasını 'Bu doyurucu Yunan çorbası, yumuşak dana köfteleri ve kremsi, lezzetli bir et suyunu bir araya getirir. Köfteler ve et suyu genellikle çeşitli taze otlarla terbiye edilir ve tüm yemek, et suyunu koyulaştıran ve karakteristik lezzet katan avgolemono (kremalı yumurta ve limon sosu) ilavesiyle tamamlanır.' diyerek anlatıyor. Eminiz şimdi tanıdık gelmiştir bu lezzet :)