Yuvarlaki mi? Dünyanın En İyi Köfteleri Listesine Damgasını Vuran Türkiye'ye Yunan Sürprizi!
Yuvarlaki mi? Dünyanın En İyi Köfteleri Listesine Damgasını Vuran Türkiye'ye Yunan Sürprizi!
Dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformu TasteAtlas, dünya lezzetlerini sıraladığı yeni bir liste hazırladı. Bu kez listenin başrolü ise köfte oldu. Dünyanın en iyi 50 köftesinin sıralandığı listede tam 10 farklı Türk yemeği yer aldı. Anlayacağınız, bu listeye de damgamızı vurmayı başardık!
Liste gururumuzu okşadı okşamasına ama bir detay da dikkatimizden kaçmadı. Yunan yemeği 'Youvarlakia' ikinci sıraya yerleşerek bütün Türk köftelerini geride bıraktı.
İsim bir yerlerden tanıdık geliyor mu?
Kaynak: TasteAtlas
Dünyanın en büyük gastronomi platformu.
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Son olarak Tombik Döner, TasteAtlas listelerinde gerilemişti.
Gelelim "Dünyanın En İyi Köfteleri" listesine!
Karşınızda listenin ikincisi, bir Yunan lezzeti: Youvarlakia!
Detaylarında kaybolacağınız o listeyi de buraya bırakalım.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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