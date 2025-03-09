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Yuvarlaki mi? Dünyanın En İyi Köfteleri Listesine Damgasını Vuran Türkiye'ye Yunan Sürprizi!

Yuvarlaki mi? Dünyanın En İyi Köfteleri Listesine Damgasını Vuran Türkiye'ye Yunan Sürprizi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.03.2025 - 10:03

Dünyanın en çok takip edilen gastronomi platformu TasteAtlas, dünya lezzetlerini sıraladığı yeni bir liste hazırladı. Bu kez listenin başrolü ise köfte oldu. Dünyanın en iyi 50 köftesinin sıralandığı listede tam 10 farklı Türk yemeği yer aldı. Anlayacağınız, bu listeye de damgamızı vurmayı başardık!

Liste gururumuzu okşadı okşamasına ama bir detay da dikkatimizden kaçmadı. Yunan yemeği 'Youvarlakia' ikinci sıraya yerleşerek bütün Türk köftelerini geride bıraktı. 

İsim bir yerlerden tanıdık geliyor mu?

Kaynak: TasteAtlas

Dünyanın en büyük gastronomi platformu.

Dünyanın en büyük gastronomi platformu.

TasteAtlas, milyonlarca takipçiye sahip dünyanın en büyük gastronomi platformu. Yerel tatları korumayı ve daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlayan TasteAtlas oldukça yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Örneğin Türk mutfağından yalnızca kebabı, mantıyı, baklavayı tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda içli köfteyi, çılbırı, ıspanaklı yumurtayı da tanıtıyor! 

TasteAtlas'ın en çok takip edilen çalışması ise dünya lezzetlerini sıraladığı listeleri. 2024 yılının sonunda dünyanın en iyi, en sevilen veya sevilmeyen, en ikonik lezzetleri ayrı ayrı listelenmiş ve bu listeler büyük bir merakla takip edilmişti. Şimdilerde ise yeni listelerle ülkeler arasında minik atışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak Tombik Döner, TasteAtlas listelerinde gerilemişti.

Son olarak Tombik Döner, TasteAtlas listelerinde gerilemişti.

Geçtiğimiz sene Mart ayında yayınlanan 'Dünyanın En İyi Sandviçleri' listesinde Tombik Döner birinci olmuş, en yakın rakiplerini bile geride bırakmış ve göğsümüzü kabartmıştı.

Bu senenin Mart ayında güncellenen listede ise Tombik Döner 3. sıraya geriledi. Tombik Döner'i yakından takip eden iki rakibi, bu güzel lezzetimizi geride bıraktı.

Peki bu lezzetler hangileri?

Gelelim "Dünyanın En İyi Köfteleri" listesine!

Gelelim "Dünyanın En İyi Köfteleri" listesine!

Yakından takip ettiğimiz TasteAtlas 'Dünyanın En İyi Köfteleri' listesini yayınladı. Toplam 50 adet köftenin yer aldığı listede Türkiye listenin 5'te 1'ine hakimdi! Yani 50 farklı dünya köftesi içerisinde tam 10 farklı Türk yemeği yer aldı.

Bunlardan ilki Islama Köfte oldu. Islama Köfte, listenin 3.sırasına yerleşti.

Listede yer alan bütün Türk yemekleri ise şu şekilde:

  • 3. Islama Köfte

  • 4. Köfte

  • 12. İçli Köfte

  • 13. İnegöl Köfte

  • 19. İzmir Köfte

  • 25. Akçaabat Köftesi

  • 34. Kadınbudu Köfte

  • 43. Sulu Köfte

  • 46. Harput Köftesi

  • 49. Ekşili Köfte

Karşınızda listenin ikincisi, bir Yunan lezzeti: Youvarlakia!

Karşınızda listenin ikincisi, bir Yunan lezzeti: Youvarlakia!

Bu ismi okumakta zorlanıyorsanız kısaca 'yuvarlaki' ya da 'yuvarlama, yuvalama' diyebilirsiniz. 

TasteAtlas, Youvarlakia çorbasını 'Bu doyurucu Yunan çorbası, yumuşak dana köfteleri ve kremsi, lezzetli bir et suyunu bir araya getirir. Köfteler ve et suyu genellikle çeşitli taze otlarla terbiye edilir ve tüm yemek, et suyunu koyulaştıran ve karakteristik lezzet katan avgolemono (kremalı yumurta ve limon sosu) ilavesiyle tamamlanır.' diyerek anlatıyor. Eminiz şimdi tanıdık gelmiştir bu lezzet :)

Detaylarında kaybolacağınız o listeyi de buraya bırakalım.

Detaylarında kaybolacağınız o listeyi de buraya bırakalım.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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