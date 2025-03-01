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Bu Yıl İftara Gitmek İçin Küçük Bir Servet Gerekebilir! İşte 2025 İftar Menüsü Fiyatları

Bu Yıl İftara Gitmek İçin Küçük Bir Servet Gerekebilir! İşte 2025 İftar Menüsü Fiyatları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.03.2025 - 13:54

Ramazan ayı geldi çattı. Pek çok kişi sevdikleriyle dışarıda iftar yapmayı planlıyor. Ancak bu yıl iftar menü fiyatları beklenenden daha yüksek seviyelerde. Geçen yıla göre ciddi bir fiyat artışı dikkat çekiyor. Peki, 2025 yılında iftar yapmak ne kadara mal olacak?

Aman şimdiden uyaralım, fiyatlar biraz tuzlu! Gelin bakalım...

Bu yıl iftar menü fiyatlarında ne kadar artış var?

Bu yıl iftar menü fiyatlarında ne kadar artış var?

Restoranların açıkladığı iftar menü fiyatları, geçtiğimiz yıla kıyasla %30 ile %50 arasında bir artış gösteriyor. Uygun fiyatlı seçenekler 550 TL’den başlarken, lüks mekanlarda bu rakam 6.000 TL’ye kadar çıkıyor.

Örneğin, Çırağan Sarayı içerisindeki Tuğra Restoran’da kişi başı iftar fiyatı 6.000 TL iken Beyti Florya’da 4.500 TL olarak belirlenmiş durumda.

Örneğin, Çırağan Sarayı içerisindeki Tuğra Restoran’da kişi başı iftar fiyatı 6.000 TL iken Beyti Florya’da 4.500 TL olarak belirlenmiş durumda.

şte 2025 yılı iftar menü fiyatlarının tam listesi!

şte 2025 yılı iftar menü fiyatlarının tam listesi!

Dışarıda iftar yapmayı düşünenler için mekanların açıkladığı fiyatlar şöyle:

  • Çırağan Sarayı Tuğra Restaurant – 6.000 TL

  • Four Seasons Hotel İstanbul – 5.250 TL

  • Mandarin Oriental Bosphorus – 4.950 TL

  • Beyti Florya – 4.500 TL

  • Palude Restaurant – 3.000 TL

  • Zennup 1844 – 3.250 TL

  • Raffles – 4.950 TL

  • The Peninsula – 4.180 TL

  • Swissotel The Bosphorus – 3.750 TL

  • Kaşıbeyaz – 2.500 TL

  • Develi Restaurant – 2.600 TL

  • Ramazan Bingöl Et Lokantası – 2.550 TL

  • Günaydın Kebap Etiler – 2.200 TL

  • Göze Sarıyer – 650 TL – 850 TL

  • Sinop Sofrası Halime Şahin – 600 TL – 750 TL

  • Kayseri Mutfağı – 550 TL – 850 TL

  • Dürüm Molası – 550 TL – 650 TL

4 yılda iftar fiyatları nasıl değişti?

4 yılda iftar fiyatları nasıl değişti?

2022 yılında lüks bir restoranda iftar menüsü 1.250 TL iken, 2025’te aynı restoran 6.000 TL'ye çıkmış durumda. Yüzde 380'lik bu artış, enflasyonun bile çok üzerinde!

2022’de 720 TL olan bir otel iftar menüsü, 2025 yılında 5.250 TL'ye çıkmış. Yani yüzde 629’luk inanılmaz bir fiyat artışı var.

Asgari ücret ile kaç kez iftar yapılabiliyor?

Asgari ücret ile kaç kez iftar yapılabiliyor?

İftar fiyatlarındaki artış, asgari ücret ile kıyaslandığında da ilginç bir tablo ortaya çıkıyor:

  • 2022'de asgari ücretle ortalama 4,7 kez lüks bir restoranda iftar yapılabiliyordu.

  • 2025 yılında ise bu sayı 3,9’a düşmüş durumda.

Bu da gösteriyor ki lüks mekanlarda iftar yapmak artık eskisi kadar kolay değil!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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