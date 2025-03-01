Bu Yıl İftara Gitmek İçin Küçük Bir Servet Gerekebilir! İşte 2025 İftar Menüsü Fiyatları

Ramazan ayı geldi çattı. Pek çok kişi sevdikleriyle dışarıda iftar yapmayı planlıyor. Ancak bu yıl iftar menü fiyatları beklenenden daha yüksek seviyelerde. Geçen yıla göre ciddi bir fiyat artışı dikkat çekiyor. Peki, 2025 yılında iftar yapmak ne kadara mal olacak?

Aman şimdiden uyaralım, fiyatlar biraz tuzlu! Gelin bakalım...