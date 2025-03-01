Bu Yıl İftara Gitmek İçin Küçük Bir Servet Gerekebilir! İşte 2025 İftar Menüsü Fiyatları
Bu Yıl İftara Gitmek İçin Küçük Bir Servet Gerekebilir! İşte 2025 İftar Menüsü Fiyatları
Ramazan ayı geldi çattı. Pek çok kişi sevdikleriyle dışarıda iftar yapmayı planlıyor. Ancak bu yıl iftar menü fiyatları beklenenden daha yüksek seviyelerde. Geçen yıla göre ciddi bir fiyat artışı dikkat çekiyor. Peki, 2025 yılında iftar yapmak ne kadara mal olacak?
Aman şimdiden uyaralım, fiyatlar biraz tuzlu! Gelin bakalım...
Bu yıl iftar menü fiyatlarında ne kadar artış var?
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Örneğin, Çırağan Sarayı içerisindeki Tuğra Restoran’da kişi başı iftar fiyatı 6.000 TL iken Beyti Florya’da 4.500 TL olarak belirlenmiş durumda.
şte 2025 yılı iftar menü fiyatlarının tam listesi!
4 yılda iftar fiyatları nasıl değişti?
Asgari ücret ile kaç kez iftar yapılabiliyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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