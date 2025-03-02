Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Ramazan geldi, hoş geldi. Bize de beraberinde bu haftanın en komik yemekli tweetlerini getirdi. Burada yemeklerin sadece karnımızı doyurduğunu düşünüyorsanız yanıldığınızı belirtmek isteriz. Yemekler sayesinde bu hafta da mizaha doyduk çok şükür! Her hafta olduğu gibi bu haftaki derlemimizde de hem güleceğiniz hem sinirleneceğiniz paylaşımlar var.
Hazırsanız, başlıyoruz 🚀
Susamak değil, acıkmak hiç değil. Çaysamak!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yavaşça, sinirlenmemeye çalışarak kaydırın.
Geri dön be minik kızım!
Siz bu dondurmayı değil, o yaşlarınızın verdiği hissiyatı özlüyorsunuz.
Sid'i görüyorsunuz değil mi?
Daha da az vermesin ya
Ramazan, Ramazan olmadı bu sene.
Herkes çok gergin
Halanızın ileri görüşlülüğü der susarız.
Çay sevgimizi sorgulamayın
Kavrulmuş fındık
Çok mantıklı
Haftaya görüşmek üzere!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın