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Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.03.2025 - 15:32

Ramazan geldi, hoş geldi. Bize de beraberinde bu haftanın en komik yemekli tweetlerini getirdi. Burada yemeklerin sadece karnımızı doyurduğunu düşünüyorsanız yanıldığınızı belirtmek isteriz. Yemekler sayesinde bu hafta da mizaha doyduk çok şükür! Her hafta olduğu gibi bu haftaki derlemimizde de hem güleceğiniz hem sinirleneceğiniz paylaşımlar var.

Hazırsanız, başlıyoruz 🚀

Susamak değil, acıkmak hiç değil. Çaysamak!

Susamak değil, acıkmak hiç değil. Çaysamak!
twitter.com

Yavaşça, sinirlenmemeye çalışarak kaydırın.

Yavaşça, sinirlenmemeye çalışarak kaydırın.
twitter.com

Geri dön be minik kızım!

Geri dön be minik kızım!
twitter.com

Siz bu dondurmayı değil, o yaşlarınızın verdiği hissiyatı özlüyorsunuz.

Siz bu dondurmayı değil, o yaşlarınızın verdiği hissiyatı özlüyorsunuz.
twitter.com

Sid'i görüyorsunuz değil mi?

Sid'i görüyorsunuz değil mi?
twitter.com

Daha da az vermesin ya

Daha da az vermesin ya
twitter.com

Ramazan, Ramazan olmadı bu sene.

Ramazan, Ramazan olmadı bu sene.
twitter.com

Herkes çok gergin

Herkes çok gergin
twitter.com

Halanızın ileri görüşlülüğü der susarız.

Halanızın ileri görüşlülüğü der susarız.
twitter.com

Çay sevgimizi sorgulamayın

Çay sevgimizi sorgulamayın
twitter.com

Kavrulmuş fındık

Kavrulmuş fındık
twitter.com

Çok mantıklı

Çok mantıklı
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Haftaya görüşmek üzere!
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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