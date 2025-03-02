Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Ramazan geldi, hoş geldi. Bize de beraberinde bu haftanın en komik yemekli tweetlerini getirdi. Burada yemeklerin sadece karnımızı doyurduğunu düşünüyorsanız yanıldığınızı belirtmek isteriz. Yemekler sayesinde bu hafta da mizaha doyduk çok şükür! Her hafta olduğu gibi bu haftaki derlemimizde de hem güleceğiniz hem sinirleneceğiniz paylaşımlar var.

Hazırsanız, başlıyoruz 🚀