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Tacını Düşürdü: Tombik Döner 'Dünyanın En İyi Sandviçleri' Listesinde Geriledi

Tacını Düşürdü: Tombik Döner 'Dünyanın En İyi Sandviçleri' Listesinde Geriledi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.03.2025 - 10:59

Dünyanın en büyük gastronomi platformu TasteAtlas milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Yerel lezzetleri dünya çapında tanıtmayı ve yemek kültürünü korumayı amaçlayan platform, takipçi sayısını gün geçtikçe artırıyor. Ülkelerin mutfaklarını listelerle karşılaştıran TasteAtlas bu listelerde Türk mutfağına da sıklıkla yer veriyor.

Geçtiğimiz sene Mart ayında 'Dünyanın En İyi Sandviçleri' listesi yayınlanmış ve Tombik Döner dünyanın birincisi olmuştu. Bu sene güncellenen listede ise Tombik Döner 3.sıraya yerleşti.

Peki listenin başında hangi lezzet var?

Kaynak

Dünyanın en büyük gastronomi platformu: TasteAtlas

Dünyanın en büyük gastronomi platformu: TasteAtlas

Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği bir platform olan TasteAtlas, dünya yemek kültürünü korumayı ve geliştirmeyi amaçlıyor. Kültürel farklılıkların küresel birikimin önüne geçmesini engelliyor ve her milletten insanın keyifle takip edebileceği bir lezzet rehberi sunuyor. 

TasteAtlas, özellikle farklı mutfaklardan lezzetleri sıraladığı listelerle gündemimize geliyor. 2024 yılının sonunda, yılın en beğenilen yemekleri, en sevilen restoranları, en leziz tatlıları ve daha birçok farklı listeyi bizlere sundu. Bu listelerde Türk mutfağından çıkan lezzetleri özellikle takip ettik.

Dünyanın En İyi Sandviçleri Listesi

Dünyanın En İyi Sandviçleri Listesi

TasteAtlas, internet sitesi üzerinden yayınladığı listelerde sık sık güncellemelere gidebiliyor. Bugün birinci seçilen bir lezzet, aylar veya yıllar sonra tacını başka bir lezzete kaptırmış olabiliyor. 'Dünyanın En İyi Sandviçleri' listesinde de benzer bir durum yaşandı. 

Geçtiğimiz sene Mart ayında yayınlanan bu listede Tombik Döner birinci sıraya yerleşmiş ve hepimizi gururlandırmayı başarmıştı. Listenin ikinci sırasında Lübnan mutfağından Shawarma, üçüncü sırasında ise Vietnam'dan Bánh mì yer alıyordu.

Listenin tamamına ulaşmak için;

Tombik Döner listede geriledi!

Tombik Döner listede geriledi!

TasteAtlas'ın 13 Şubat 2025 tarihinde güncellediği liste maalesef Türk takipçilerini üzdü. Geçtiğimiz senenin kazanan ismi Tombik Döner, bu seneki listede 3. sıraya yerleşti. 

İlk üçte yer alan lezzetler değişmedi, fakat sıralamalarında bir değişim oldu. İlk üçte yer alan yemeklerin hepsi 4.6 puan almayı başardı.

Listenin birincisi Shawarma.

Listenin birincisi Shawarma.

Geçen sene Tombik Döner'in en büyük rakibi olarak ikinci sırada yer alan Shawarma bu sene birinci sıraya yerleşti. Sitede yer alan Shawarma tarifinde bu tarifin aslında Osmanlı zamanından geldiği belirtildi.

'Marine edilmiş ve şişte kızartılmış lezzetli bir Orta Doğu et yemeği olan shawarma'nın kökeni Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanırken, ismi Türkçe çevirme kelimesinin Arapça telaffuzundan gelmektedir ve etin üzerinde pişirildiği döner şişi ifade etmektedir.' sözleriyle tanıtılan Shawarma'nın asıl lezzetinin ise marinasyonundan geldiğini belirtelim.

İkinci sırada Bánh mì yer alıyor.

İkinci sırada Bánh mì yer alıyor.

'Bun mee' şeklinde telaffuz edilen bu sandviç, baget ekmeği içerisine çeşitli malzemelerin konmasıyla yapılan bir Vietnam yemeğidir. Bánh mì, esasen Fransız ve Çin sömürgeciliğinin mirasıdır. Bu popüler sandviçte kişniş, acı biber ve turşu yer alır.

Listenin tamamı ise şu şekilde;

Listenin tamamı ise şu şekilde;

Shawarma: Lübnan

Bánh Mì: Vietnam

Tombik Döner: Türkiye

Meat and Cold Cuts Bánh Mì: Vietnam

Roasted Pork Belly Bánh Mì: Vietnam

Jibarito: Porto Riko

Panino col polpo: İtalya

Tortas: Meksika

Lobster Roll: Amerika

Butifarra: Peru

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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