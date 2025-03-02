Tacını Düşürdü: Tombik Döner 'Dünyanın En İyi Sandviçleri' Listesinde Geriledi

Dünyanın en büyük gastronomi platformu TasteAtlas milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Yerel lezzetleri dünya çapında tanıtmayı ve yemek kültürünü korumayı amaçlayan platform, takipçi sayısını gün geçtikçe artırıyor. Ülkelerin mutfaklarını listelerle karşılaştıran TasteAtlas bu listelerde Türk mutfağına da sıklıkla yer veriyor.

Geçtiğimiz sene Mart ayında 'Dünyanın En İyi Sandviçleri' listesi yayınlanmış ve Tombik Döner dünyanın birincisi olmuştu. Bu sene güncellenen listede ise Tombik Döner 3.sıraya yerleşti.

Peki listenin başında hangi lezzet var?

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