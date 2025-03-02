Tacını Düşürdü: Tombik Döner 'Dünyanın En İyi Sandviçleri' Listesinde Geriledi
Tacını Düşürdü: Tombik Döner 'Dünyanın En İyi Sandviçleri' Listesinde Geriledi
Dünyanın en büyük gastronomi platformu TasteAtlas milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Yerel lezzetleri dünya çapında tanıtmayı ve yemek kültürünü korumayı amaçlayan platform, takipçi sayısını gün geçtikçe artırıyor. Ülkelerin mutfaklarını listelerle karşılaştıran TasteAtlas bu listelerde Türk mutfağına da sıklıkla yer veriyor.
Geçtiğimiz sene Mart ayında 'Dünyanın En İyi Sandviçleri' listesi yayınlanmış ve Tombik Döner dünyanın birincisi olmuştu. Bu sene güncellenen listede ise Tombik Döner 3.sıraya yerleşti.
Peki listenin başında hangi lezzet var?
Dünyanın en büyük gastronomi platformu: TasteAtlas
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Dünyanın En İyi Sandviçleri Listesi
Tombik Döner listede geriledi!
Listenin birincisi Shawarma.
İkinci sırada Bánh mì yer alıyor.
Listenin tamamı ise şu şekilde;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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