Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları
Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları
Hepimiz dışarıda yemek yiyoruz ama mutfakta neler olup bittiğini gerçekten biliyor muyuz? Restoran çalışanlarının anlattıkları, yemek sipariş etmeden önce bir daha düşünmenize neden olabilir. Hijyen kurallarının ne kadar esnetildiğini öğrendiğinizde şaşkına döneceksiniz! İşte gıda sektöründe çalışanların paylaştığı en mide bulandırıcı anlar!
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1. Buz makinesi tuvalet pompasıyla açıldı!
2. Aynı spatula hem sandviç çevirdi hem de... başka işler için kullanıldı!
3. Portakal suyu makinesinin içinden ne çıktı dersiniz?
4. Yere düşen tavuk kanatları doğrudan fırına atıldı!
5. Lağım suyu içinde yemek hazırlamak zorunda kalmak...
6. Hapşırık + çıplak eller = pizza yapımına devam! 👇🏻
7. Fare izleriyle kaplı kurabiyeler müşterilere sunuldu mu dersiniz?
8. Kurtlanmış tavukları suyla yıkamak...
9. Ayakkabı tabanını temizleyen maşa, biftekleri çevirmek için kullanılmış!
Ee, bu itiraflardan sonra hala dışarıda yemek yemeye devam etmeyi düşünüyor musunuz? 🤢
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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