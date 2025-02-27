Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları

Bir restoranda çalışan bir kişi, mutfağın hijyen anlayışını şu sözlerle anlatıyor:

'Buz makinesi sıkışınca çalışanlardan biri gidip tuvaletten bir pompa aldı ve buzları açmak için kullandı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi servise devam etti. O gün bir daha o restoranda içecek içmedim.'