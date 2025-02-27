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Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları

Gıda Endüstrisinde Çalışan İnsanların Dışarıdan Yemeye Tövbe Ettirecek İtirafları

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.02.2025 - 17:20

Hepimiz dışarıda yemek yiyoruz ama mutfakta neler olup bittiğini gerçekten biliyor muyuz? Restoran çalışanlarının anlattıkları, yemek sipariş etmeden önce bir daha düşünmenize neden olabilir. Hijyen kurallarının ne kadar esnetildiğini öğrendiğinizde şaşkına döneceksiniz! İşte gıda sektöründe çalışanların paylaştığı en mide bulandırıcı anlar!

Bir önceki içeriğimize buradan ulaşabilirsin!

1. Buz makinesi tuvalet pompasıyla açıldı!

Bir restoranda çalışan bir kişi, mutfağın hijyen anlayışını şu sözlerle anlatıyor:

'Buz makinesi sıkışınca çalışanlardan biri gidip tuvaletten bir pompa aldı ve buzları açmak için kullandı. Sonra hiçbir şey olmamış gibi servise devam etti. O gün bir daha o restoranda içecek içmedim.'

2. Aynı spatula hem sandviç çevirdi hem de... başka işler için kullanıldı!

2. Aynı spatula hem sandviç çevirdi hem de... başka işler için kullanıldı!

Bir sandviç restoranında çalışan biri, gördüklerinden sonra yemek yemeyi bıraktığını söylüyor:

'Aşçı, spatulasıyla önce ızgaradaki sandviçleri çevirdi, sonra aynı spatulayı pantolonunun içine sokarak kendini kaşıdı. Ve sonra yine spatulayı kullanarak sandviçleri çevirmeye devam etti. O an iştahım sıfırlandı.'

3. Portakal suyu makinesinin içinden ne çıktı dersiniz?

Bir otel çalışanı, portakal suyu makinesiyle ilgili korkunç bir keşif yapıyor:

'Portakal suyu makinesinin en son ne zaman temizlendiğini sordum, kimse hatırlamıyordu. Açıp içine baktığımda bolca ölü meyve sineği ve küflenmiş kalıntılar vardı. İşin kötüsü, o meyve suları her sabah müşterilere servis ediliyordu.'

4. Yere düşen tavuk kanatları doğrudan fırına atıldı!

4. Yere düşen tavuk kanatları doğrudan fırına atıldı!

Bir pizzacıda çalışan biri, yere düşen tavuk kanatlarının nasıl servise devam ettiğini anlatıyor:

'Tavuk kanatlarını fırına koyarken bazıları yere düştü. Diğer çalışanlar hiç düşünmeden onları yerden alıp diğerleriyle birlikte pişirmeye devam etti. 'Zaten fırında pişecek, bir şey olmaz' diyerek geçiştirdiler.'

5. Lağım suyu içinde yemek hazırlamak zorunda kalmak...

Bir restoran çalışanı, lağım suyu içinde nasıl çalışmak zorunda bırakıldıklarını anlatıyor:

'Mutfak bodrum kattaydı ve tesisat arızalandığında yerler lağım suyu içinde kalıyordu. Ancak bize 'İdare edin, mutfak çalışmaya devam edecek.' dediler. O an gerçekten istifa etmeyi düşündüm.'

6. Hapşırık + çıplak eller = pizza yapımına devam! 👇🏻

Bir pizza restoranında çalışan bir kişi, hijyen anlayışına inanamadığını söylüyor:

'Aşçı herkesin gözü önünde hapşırdı, elini yıkamadan pizzanın üst malzemelerini koymaya devam etti. O günden sonra asla mutfaktaki yemeklere dokunmadım.'

7. Fare izleriyle kaplı kurabiyeler müşterilere sunuldu mu dersiniz?

Bir pastanede çalışan biri, farelerin iz bıraktığı kurabiyelerin müşterilere nasıl sunulduğunu anlatıyor:

'Sabah geldiğimde vitrindeki kurabiyelerin üstü fare patileriyle doluydu. Patron ise umursamadan 'Üzerini biraz düzelt ve satmaya devam et.' dedi. Bir daha orada hiçbir şey yemedim.'

8. Kurtlanmış tavukları suyla yıkamak...

8. Kurtlanmış tavukları suyla yıkamak...

Bir restoranda çalışan biri, tavukların nasıl ‘temizlendiğini’ anlatıyor:

'Bir gün soğutucu bozuldu ve içindeki tavuklar kurtlandı. Patronun çözümü mü? 'Suyla yıkayın, pişirin, hiçbir şey olmaz.' dedi. O an anladım ki, bu sektörde midemizi zorlayacak çok şey var.'

9. Ayakkabı tabanını temizleyen maşa, biftekleri çevirmek için kullanılmış!

Bir aşçı, kullandığı maşanın nerelerde gezdiğini şöyle anlatıyor:

'Aşçı biftekleri çevirmek için kullandığı maşayı yere düşürdü. Ama daha da kötüsü, aynı maşayla önce ayakkabısının altındaki bir şeyi temizledi, sonra da biftekleri çevirmeye devam etti. O an içim kalktı.'

Ee, bu itiraflardan sonra hala dışarıda yemek yemeye devam etmeyi düşünüyor musunuz? 🤢

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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