İçerik Üreticisi Gizem Bilgin "Maydanoz" Kelimesini Yunanların Nasıl Bizden Aldığını Anlattı

Kelimeler bazen tahmin ettiğimizden daha fazla yolculuk yapabiliyor. Maydanoz kelimesinin geçmişi de tam olarak böyle bir hikaye barındırıyor. İlk nerede ortaya çıktığını tahmin etmek zor değil ama sonrası biraz karışık. Çünkü bu kelime, beklenmedik bir şekilde el değiştirmiş! Gelin hikayeyi TikTok'ta içerik üreticisi olan @gizembilig'den dinleyelim!
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Maydanoz kelimesi önce Yunanlardan çıkıyor ama…
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Buraya kadar her şey normal görünebilir ama olaylar bundan sonra karışıyor.
Gelin devamını kendisinden dinleyelim!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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