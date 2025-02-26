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İçerik Üreticisi Gizem Bilgin "Maydanoz" Kelimesini Yunanların Nasıl Bizden Aldığını Anlattı

İçerik Üreticisi Gizem Bilgin "Maydanoz" Kelimesini Yunanların Nasıl Bizden Aldığını Anlattı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.02.2025 - 18:47

İçerik Devam Ediyor

Kelimeler bazen tahmin ettiğimizden daha fazla yolculuk yapabiliyor. Maydanoz kelimesinin geçmişi de tam olarak böyle bir hikaye barındırıyor. İlk nerede ortaya çıktığını tahmin etmek zor değil ama sonrası biraz karışık. Çünkü bu kelime, beklenmedik bir şekilde el değiştirmiş! Gelin hikayeyi TikTok'ta içerik üreticisi olan @gizembilig'den dinleyelim!

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Maydanoz kelimesi önce Yunanlardan çıkıyor ama…

Maydanoz kelimesi önce Yunanlardan çıkıyor ama…

Tarihe baktığımızda “Maydanoz” kelimesinin kökeni Orta Yunanca’da “Makedonisyon” (Makedonya otu) olarak biliniyor. Yani kelimenin ilk sahipleri aslında Yunanlar!

Fakat zamanla bu kelime Arapçaya “Makdonus” olarak geçiyor. Daha sonra biz de Arapçadan alarak “Maydanoz” şeklinde dilimize katıyoruz.

Buraya kadar her şey normal görünebilir ama olaylar bundan sonra karışıyor.

Buraya kadar her şey normal görünebilir ama olaylar bundan sonra karışıyor.

Yunanlar bu kelimeyi unutup bizden geri alıyor! Yıllar geçiyor ve Yunanlar, kendi kelimelerini unutuyor. Yani bir noktada “Makedonisyon” kelimesi tarihe karışıyor.

Gelin devamını kendisinden dinleyelim!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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