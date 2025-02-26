İçerik Üreticisi Gizem Bilgin "Maydanoz" Kelimesini Yunanların Nasıl Bizden Aldığını Anlattı

Kelimeler bazen tahmin ettiğimizden daha fazla yolculuk yapabiliyor. Maydanoz kelimesinin geçmişi de tam olarak böyle bir hikaye barındırıyor. İlk nerede ortaya çıktığını tahmin etmek zor değil ama sonrası biraz karışık. Çünkü bu kelime, beklenmedik bir şekilde el değiştirmiş! Gelin hikayeyi TikTok'ta içerik üreticisi olan @gizembilig'den dinleyelim!