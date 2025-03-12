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Bir Yaşımıza Daha Girdik: Limonun İlk Olarak İnsan Eliyle Üretildiğini Biliyor muydunuz?

Bir Yaşımıza Daha Girdik: Limonun İlk Olarak İnsan Eliyle Üretildiğini Biliyor muydunuz?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.03.2025 - 10:44

Limon, portakal, mandalina, greyfurt...Yapısal olarak birbirine bu kadar benzeyen ama tat olarak tamamen farklı olan bu meyveler nasıl da oluşmuş değil mi? Bak sen şu doğanın işine...Değilmiş efendim! Limon, doğada kendi halinde bulunan bir meyve değilmiş, ilk olarak insan eliyle üretilmiş. İki farklı meyvenin çaprazlanması sonucu elde edilen limonun tarihi ise neredeyse milada dayanıyor. 

Limonun hikayesini tam olarak öğrenmek ister misiniz? 👇🏻

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Sofralarımızın olmazsa olmazı: Limon

Sofralarımızın olmazsa olmazı: Limon

Limon meyvesi, genellikle suyu sıkılarak tüketilir. Ekşi bir tadı olan limon suyu yemeklere, salatalara ayrı bir lezzet katar. Limon ile birbirinden çeşitli tarifler yapabilirsiniz. Kekler, kurabiyeler, zeytinyağlı yemekler...Yaz sıcağında buz gibi bir limonataya hayır diyebilecek olan var mıdır? Limon, özellikle ülkemizde sofralarımızın olmazsa olmazı. Neyse ki Akdeniz ve Ege kıyılarında limon yetiştiriciliği yapılıyor da bizler de bu sayede limondan mahrum kalmıyoruz.

Limonun kökeni tam olarak bilinmese de ilk olarak Güney Asya'dan çıktığı, oradan Arap coğrafyasına ve Kuzey Afrika'ya, ardından İspanya ve Avrupa'ya ulaştığı düşünülüyor. 

Peki ilk kimin aklına gelmiş, bu kadar ekşi bir meyvenin suyunu çıkartıp kullanmak?

Aslında, kimsenin aklına gelmemiş. Limon, doğada bulunan bir meyve değilmiş çünkü!

Aslında, kimsenin aklına gelmemiş. Limon, doğada bulunan bir meyve değilmiş çünkü!
twitter.com

Bu bilgiyi, 'beni ilgilendirmeyen bir şey söyle' paylaşımı yapan kullanıcı sayesinde öğrendik. Birçok kişi gerçekten bizi ilgilendirmeyen alıntılar yaparken birisi çıkıp limonun kökeni hakkında hepimizi şaşırtacak o gerçeği söyledi:

Görünüşe göre limonlar doğal olarak bulunmuyor. Acı portakal ve turunçgillerin melezi olup, melezleme yoluyla üretilmişler. Yani temelde, hayat bize limon vermedi—biz onları kendimiz yaptık.

"Hayat bize limon vermedi. Biz onları kendimiz yaptık."

"Hayat bize limon vermedi. Biz onları kendimiz yaptık."

Evet, oldukça derin bir anlamı da olan bu cümle aslında mantıken tamamen doğru. Şaşırtıcı olsa da limon aslında doğal olarak bulunan bir meyve değildi. Kaynaklara göre, limon 'turunç' adı verilen Citrus Aurantium meyvesi ile 'ağaç kavunu' adıyla bilinen Citrus Medica'nın çaprazlanması sonucu insan eliyle üretildi. 

Limonun ilk olarak nerede oluşturulduğu bilinmiyor. Ancak limonun ilk olarak Güney Hindistan, Myanmar veya Çin'de ortaya çıktığı düşünülüyor. Kökeni milattan sonra 1'inci yüzyıla kadar uzanan limonun, 11 ila 16'ncı yüzyıl arasındaki dönemde Akdeniz ve Avrupa'da popüler hale gelmeye başladığı görülüyor. 

Nitekim 'limon' ismi de limonla birlikte dünyaya yayılıyor.Türkçede kullanılan 'limon' kelimesi Avrupa dillerinde 'lemon' olarak kullanılıyor. Arapça ve Farsçada da 'limün' veya 'limön' isimlerinin kullanıldığı görülüyor. Günümüzde limon üretimi en çok  Hindistan, Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Kaliforniya, Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde yapılıyor.

"Her gün daha çok düşünmemi sağlayan bir şeyler okuyorum."

"Her gün daha çok düşünmemi sağlayan bir şeyler okuyorum."
twitter.com

Bu cümleyi duyunca siz de uzaklara daldınız mı?

Bu cümleyi duyunca siz de uzaklara daldınız mı?
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'Hayat bize limon vermedi. Biz onları kendimiz yaptık.'

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"Zorluklardan bile kendi fırsatlarımızı yaratma gücüne sahibiz."

"Zorluklardan bile kendi fırsatlarımızı yaratma gücüne sahibiz."
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"Artık var olmamayı istiyorum"

"Artık var olmamayı istiyorum"
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"Var olmayan problemler yaratmak deyince de insan!"

"Var olmayan problemler yaratmak deyince de insan!"
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"Beni bozun."

"Birkaç dakika sonra..."

"Birkaç dakika sonra..."
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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