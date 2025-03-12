Bir Yaşımıza Daha Girdik: Limonun İlk Olarak İnsan Eliyle Üretildiğini Biliyor muydunuz?
Bir Yaşımıza Daha Girdik: Limonun İlk Olarak İnsan Eliyle Üretildiğini Biliyor muydunuz?
Limon, portakal, mandalina, greyfurt...Yapısal olarak birbirine bu kadar benzeyen ama tat olarak tamamen farklı olan bu meyveler nasıl da oluşmuş değil mi? Bak sen şu doğanın işine...Değilmiş efendim! Limon, doğada kendi halinde bulunan bir meyve değilmiş, ilk olarak insan eliyle üretilmiş. İki farklı meyvenin çaprazlanması sonucu elde edilen limonun tarihi ise neredeyse milada dayanıyor.
Limonun hikayesini tam olarak öğrenmek ister misiniz? 👇🏻
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Sofralarımızın olmazsa olmazı: Limon
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Aslında, kimsenin aklına gelmemiş. Limon, doğada bulunan bir meyve değilmiş çünkü!
"Hayat bize limon vermedi. Biz onları kendimiz yaptık."
"Her gün daha çok düşünmemi sağlayan bir şeyler okuyorum."
Bu cümleyi duyunca siz de uzaklara daldınız mı?
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"Zorluklardan bile kendi fırsatlarımızı yaratma gücüne sahibiz."
"Artık var olmamayı istiyorum"
"Var olmayan problemler yaratmak deyince de insan!"
"Beni bozun."
"Birkaç dakika sonra..."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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