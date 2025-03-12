Bir Yaşımıza Daha Girdik: Limonun İlk Olarak İnsan Eliyle Üretildiğini Biliyor muydunuz?

Limon meyvesi, genellikle suyu sıkılarak tüketilir. Ekşi bir tadı olan limon suyu yemeklere, salatalara ayrı bir lezzet katar. Limon ile birbirinden çeşitli tarifler yapabilirsiniz. Kekler, kurabiyeler, zeytinyağlı yemekler...Yaz sıcağında buz gibi bir limonataya hayır diyebilecek olan var mıdır? Limon, özellikle ülkemizde sofralarımızın olmazsa olmazı. Neyse ki Akdeniz ve Ege kıyılarında limon yetiştiriciliği yapılıyor da bizler de bu sayede limondan mahrum kalmıyoruz.

Limonun kökeni tam olarak bilinmese de ilk olarak Güney Asya'dan çıktığı, oradan Arap coğrafyasına ve Kuzey Afrika'ya, ardından İspanya ve Avrupa'ya ulaştığı düşünülüyor.

Peki ilk kimin aklına gelmiş, bu kadar ekşi bir meyvenin suyunu çıkartıp kullanmak?