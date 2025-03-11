Soyadınız Yılmaz mı? Türkiye'de En Çok Kullanılan Soyisimler ve İsimler Belli Oldu!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2024 yılında Türkiye'de en çok kullanılan soyisim belli oldu. Türkiye'nin 2024 yılındaki nüfusu geçtiğimiz seneye göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Bu sayının tam 1 milyon 174 bin 516'sında ise 'Yılmaz' soyadı olduğu görüldü.

Türkiye'nin en yaygın soyismi 'Yılmaz' oldu. Kayıtlara geçen ikinci en yaygın soyisim de 'Kaya' üçüncü yaygın soyisim de 'Demir' oldu. Kaya soyisimli 894 bin 360 kiş, Demir soyiismli 871 bin 107 kişi olduğu ortaya çıktı.

Listenin devamında yer alan soyisimler ise sırasıyla şu şekilde: