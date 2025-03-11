Soyadınız Yılmaz mı? Türkiye'de En Çok Kullanılan Soyisimler ve İsimler Belli Oldu!
Soyadınız Yılmaz mı? Türkiye'de En Çok Kullanılan Soyisimler ve İsimler Belli Oldu!
Mehmet Yılmaz isminde bir tanıdığınız var mı? Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de en yaygın soyisim Yılmaz, en yaygın erkek ismi ise Mehmet oldu. Kadın isimlerinde en çok kullanılan ismin de Fatma olduğu görüldü. 2024 senesinde, nüfusumuz bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaşmıştı. Peki yaklaşık 86 milyonun kaç tanesinde Yılmaz soyadı var?
Gelin detaylara beraber bakalım.
Kaynak: AA
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Türkiye'deki en yaygın soyisim: Yılmaz
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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