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Soyadınız Yılmaz mı? Türkiye'de En Çok Kullanılan Soyisimler ve İsimler Belli Oldu!

Soyadınız Yılmaz mı? Türkiye'de En Çok Kullanılan Soyisimler ve İsimler Belli Oldu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 16:21

Mehmet Yılmaz isminde bir tanıdığınız var mı? Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de en yaygın soyisim Yılmaz, en yaygın erkek ismi ise Mehmet oldu. Kadın isimlerinde en çok kullanılan ismin de Fatma olduğu görüldü. 2024 senesinde, nüfusumuz bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaşmıştı. Peki yaklaşık 86 milyonun kaç tanesinde Yılmaz soyadı var?

Gelin detaylara beraber bakalım.

Kaynak: AA

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Türkiye'deki en yaygın soyisim: Yılmaz

Türkiye'deki en yaygın soyisim: Yılmaz

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2024 yılında Türkiye'de en çok kullanılan soyisim belli oldu. Türkiye'nin 2024 yılındaki nüfusu geçtiğimiz seneye göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişiye ulaştı. Bu sayının tam 1 milyon 174 bin 516'sında ise 'Yılmaz' soyadı olduğu görüldü.

Türkiye'nin en yaygın soyismi 'Yılmaz' oldu. Kayıtlara geçen ikinci en yaygın soyisim de 'Kaya' üçüncü yaygın soyisim de 'Demir' oldu. Kaya soyisimli 894 bin 360 kiş, Demir soyiismli 871 bin 107 kişi olduğu ortaya çıktı.

Listenin devamında yer alan soyisimler ise sırasıyla şu şekilde:

  • Çelik

  • Yıldız

  • Şahin

  • Yıldırım

  • Öztürk

  • Aydın

  • Özdemir

  • Arslan

  • Doğan

  • Kılıç

Peki Türkiye'de en çok kullanılan kadın ve erkek isimleri neler?

Peki Türkiye'de en çok kullanılan kadın ve erkek isimleri neler?

Türkiye'den en çok tercih edilen erkek ismi 'Mehmet' oldu. Ülkemizde 'Mehmet' ismine sahip 1 milyon 285 bin 141 kişi olduğu görüldü. Listenin ikinci sırasında 1 milyon 66 bin 554 kişiyle 'Mustafa' yer aldı. 863 bin 817 kişiyle 'Ahmet' ise üçüncü sırada yer buldu.

En yaygın erkek isimleri aşağıdaki gibi şekillendi:

  • Ali

  • Hüseyin 

  • Hasan

  • Murat

  • Yusuf

  • İbrahim

  • İsmail

Türkiye'de en yaygın kadın ismi de 'Fatma' oldu. Fatma ismine sahip 1 milyon 164 bin 268 kişi olduğu görüldü. 915 bin 587 kişinin taşıdığı 'Ayşe', listenin ikinci sırasında yer aldı. Üçüncü sıraya ise 84 bin 176 kişiyle 'Emine' yerleşti.

En yaygın kadın isimleri aşağıdaki gibi şekillendi:

  • Hatice

  • Zeynep

  • Elif 

  • Meryem

  • Merve

  • Zehra

  • Esra

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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