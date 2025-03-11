Evlenmek İçin Mantıklı Bir Sebep İsteyen Kişiye Verilen Zeka Fışkıran Yanıtlar
Evlenmek İçin Mantıklı Bir Sebep İsteyen Kişiye Verilen Zeka Fışkıran Yanıtlar
Günümüzde bir ilişki kurmak da yürütmek de bi' hayli zor. İnsanların bireysel farkındalığı arttıkça özgürlüğe olan düşkünlüğü de artıyor. Haliyle geçmiş yıllardaki evliliğe olan bakış açısıyla günümüzdeki evliliğe olan bakış açısı da birbirinden farklı. Tüm bunların üstüne bir de ekonomik zorluklar eklenince evlenmek çoğu kişiye mantıksız gibi görünüyor. Mobilyası, beyaz eşyası, gelinliği, altını, düğünü derken bir bakmışsınız milyonlar havada uçuşmaya başlamış.
Peki bütün bu olumsuzluklara rağmen, evlenmek için mantıklı bir sebep var mı?
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"İyi günde, kötü günde. Hastalıkta ve sağlıkta..."
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Bu kez de bir kullanıcı evlenmek için mantıklı bir sebep istedi.
Gelen cevaplar ise birbirinden yaratıcı!
Şöyle bir düşününce, mantıklı aslında?
Şöyle güzel bir kese atarsa oldu bu iş.
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Bunu istediğimize emin miyiz?
Durun şimdi büyülenmeyin de.
Şöyle cilveleşmeli, geceleri korkutmalı bir evlilik.
Dizi film izlerken konuşuyorsan sana uyum sağlayacak birisini zor bulabilirsin :(
Aşk gerçekten böyle bir şey mi? :)
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İnsan en çok da buna üşeniyor.
Bir de öğretmense tadından yenmez.
Mantıksız bir sebebi varmış aslında!
Olur da bir gün İran'ı gezmeye giderseniz.
Parselleri birleştirmek isterseniz de evlenebilirsiniz tabii.
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Bu beni korkuttu sanırım ikna oldum.
Neyse biraz da gerçekler! Aradığınız cevaba şu anda ulaşılamıyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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