Evlenmek İçin Mantıklı Bir Sebep İsteyen Kişiye Verilen Zeka Fışkıran Yanıtlar

Günümüzde bir ilişki kurmak da yürütmek de bi' hayli zor. İnsanların bireysel farkındalığı arttıkça özgürlüğe olan düşkünlüğü de artıyor. Haliyle geçmiş yıllardaki evliliğe olan bakış açısıyla günümüzdeki evliliğe olan bakış açısı da birbirinden farklı. Tüm bunların üstüne bir de ekonomik zorluklar eklenince evlenmek çoğu kişiye mantıksız gibi görünüyor. Mobilyası, beyaz eşyası, gelinliği, altını, düğünü derken bir bakmışsınız milyonlar havada uçuşmaya başlamış.

Peki bütün bu olumsuzluklara rağmen, evlenmek için mantıklı bir sebep var mı?