onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Evlenmek İçin Mantıklı Bir Sebep İsteyen Kişiye Verilen Zeka Fışkıran Yanıtlar

Evlenmek İçin Mantıklı Bir Sebep İsteyen Kişiye Verilen Zeka Fışkıran Yanıtlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 14:48

Günümüzde bir ilişki kurmak da yürütmek de bi' hayli zor. İnsanların bireysel farkındalığı arttıkça özgürlüğe olan düşkünlüğü de artıyor. Haliyle geçmiş yıllardaki evliliğe olan bakış açısıyla günümüzdeki evliliğe olan bakış açısı da birbirinden farklı. Tüm bunların üstüne bir de ekonomik zorluklar eklenince evlenmek çoğu kişiye mantıksız gibi görünüyor. Mobilyası, beyaz eşyası, gelinliği, altını, düğünü derken bir bakmışsınız milyonlar havada uçuşmaya başlamış.

Peki bütün bu olumsuzluklara rağmen, evlenmek için mantıklı bir sebep var mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"İyi günde, kötü günde. Hastalıkta ve sağlıkta..."

"İyi günde, kötü günde. Hastalıkta ve sağlıkta..."

Eğer evlenmek için mantıklı bir sebep bulduysanız, bu soru size de yöneltilecektir. Mantıklı bir sebep diyoruz çünkü günümüzde evlenmek için şartlar masaya yatırılıyor, evliliğin artısı, eksisi konuşuluyor ve daha sonra evliliğe karar veriliyor. Malumunuz, artık ilişki kurmak da sürdürmek de bir hayli zor. Haliyle insanların evliliğe olan bakış açıları da değişiyor. Sosyal medyada birçok kişinin evliliği neden mantıksız bulduğunu açıklayan paylaşımlarına denk gelebilirsiniz. Zaman zaman yapılan paylaşımlarda da diğer kullanıcılara bu konuda ne düşündükleri soruluyor.

Bu kez de bir kullanıcı evlenmek için mantıklı bir sebep istedi.

Bu kez de bir kullanıcı evlenmek için mantıklı bir sebep istedi.
twitter.com

Gelen cevaplar ise birbirinden yaratıcı!

Gelen cevaplar ise birbirinden yaratıcı!
twitter.com

Şöyle bir düşününce, mantıklı aslında?

Şöyle bir düşününce, mantıklı aslında?
twitter.com

Şöyle güzel bir kese atarsa oldu bu iş.

Şöyle güzel bir kese atarsa oldu bu iş.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bunu istediğimize emin miyiz?

Bunu istediğimize emin miyiz?
twitter.com

Durun şimdi büyülenmeyin de.

Durun şimdi büyülenmeyin de.
twitter.com

Şöyle cilveleşmeli, geceleri korkutmalı bir evlilik.

Şöyle cilveleşmeli, geceleri korkutmalı bir evlilik.
twitter.com

Dizi film izlerken konuşuyorsan sana uyum sağlayacak birisini zor bulabilirsin :(

Dizi film izlerken konuşuyorsan sana uyum sağlayacak birisini zor bulabilirsin :(
twitter.com

Aşk gerçekten böyle bir şey mi? :)

Aşk gerçekten böyle bir şey mi? :)
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İnsan en çok da buna üşeniyor.

İnsan en çok da buna üşeniyor.
twitter.com

Bir de öğretmense tadından yenmez.

Bir de öğretmense tadından yenmez.
twitter.com

Mantıksız bir sebebi varmış aslında!

Mantıksız bir sebebi varmış aslında!
twitter.com

Olur da bir gün İran'ı gezmeye giderseniz.

Olur da bir gün İran'ı gezmeye giderseniz.
twitter.com

Parselleri birleştirmek isterseniz de evlenebilirsiniz tabii.

Parselleri birleştirmek isterseniz de evlenebilirsiniz tabii.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu beni korkuttu sanırım ikna oldum.

Bu beni korkuttu sanırım ikna oldum.
twitter.com

Neyse biraz da gerçekler! Aradığınız cevaba şu anda ulaşılamıyor.

Neyse biraz da gerçekler! Aradığınız cevaba şu anda ulaşılamıyor.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın