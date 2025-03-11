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Zaman Sanki Büküldü: Türkiye'de Görülen İlk Koronavirüs Vakasının Üzerinden Tam 5 Yıl Geçti!

Zaman Sanki Büküldü: Türkiye'de Görülen İlk Koronavirüs Vakasının Üzerinden Tam 5 Yıl Geçti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 11:37

'Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duyduğumuz bu sözlerin üzerinden bugün tam 5 yıl geçti. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası, 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştü. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı güç geçtikçe arttı, sıkı pandemi kuralları getirildi. Hiç geçmeyecekmiş gibi hissettiğimiz o sıkıntılı günler, bugün anlattığımızda bir rüya gibi gelmeye başladı.

Siz inanıyor musunuz gerçekten 5 yıl geçtiğine?

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Tarihler 11 Mart 2020'yi gösteriyordu.

Tarihler 11 Mart 2020'yi gösteriyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.' diyerek Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü duyurdu. Koronavirüs, Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da görülmüş ve kısa süre içerisinde küresel bir yayılım göstermişti. Vatandaşlarımız endişeli bekleyişlerini sürdürürken 11 Mart tarihinde korkulan oldu ve ilk vakanın görüldüğü açıklandı.

Koronavirüse yakalananların sayısı gün geçtikçe artarken artık bu sayıları takip etmek için günlük tablolar hazırlanmaya başlandı. Günlük test sayısı, pozitif çıkan test sayısı, vefat sayısı...

Ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz bu virüsten korunmak için türlü yollara başvurduk.

Ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz bu virüsten korunmak için türlü yollara başvurduk.

'Maske, mesafe, temizlik' günlük mottomuz haline geldi. Kolonyaları elimizden düşürmez olduk, sevdiklerimizle aramıza mesafe koyduk, maske alabilmek için sırada bekledik...Binlerce kişi bu süreçte işssiz kaldı. Hastalığa yakalanan binlerce kişi hayatını kaybetti. Üstelik virüs yüzünden hayatını kaybedenlere cenaze törenleri bile düzenlenemedi.

'Bugünler nasıl geçecek?' derken bir bakmışız ki tam 5 yıl geçmiş!

Pandemi zaman algımızla öyle bir oynadı ki buna inanmakta zorlanır hale geldik.

Pandemi zaman algımızla öyle bir oynadı ki buna inanmakta zorlanır hale geldik.
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Koskoca 5 yıl...

Koskoca 5 yıl...
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Yaşamadığımız yılların hesabını kim verecek?

Yaşamadığımız yılların hesabını kim verecek?
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Hem manevi hem ekonomik.

Hem manevi hem ekonomik.
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Sistemin açığını bulanlar :)

Sistemin açığını bulanlar :)
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Ve o günden sonra hayatı hep aynı hızda yaşamaya başladık.

Ve o günden sonra hayatı hep aynı hızda yaşamaya başladık.
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"Nereden bilebilirdim ki."

"Nereden bilebilirdim ki."
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Daha iyi anlatılamazdı.

Daha iyi anlatılamazdı.
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Kabul edelim, kimse ciddiye almamıştı.

Kabul edelim, kimse ciddiye almamıştı.
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"Gençliğimi geri ver, verebilirsen eğer."

"Gençliğimi geri ver, verebilirsen eğer."
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Kilo almayan kaldı mı? Ne tarifler denedik pandemide...

Kilo almayan kaldı mı? Ne tarifler denedik pandemide...
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Herkes kendisini bi' kontrol etsin.

Herkes kendisini bi' kontrol etsin.
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Yurt dışında mahsur kalanlar ve ülkemizde dönüp de yurtlarda karantinaya alınanlar vardı.

Yurt dışında mahsur kalanlar ve ülkemizde dönüp de yurtlarda karantinaya alınanlar vardı.
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Yeni bir pandemi daha ister miydiniz?

Yeni bir pandemi daha ister miydiniz?
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Sizin de görüşlerinizi bekliyoruz...

Sizin de görüşlerinizi bekliyoruz...
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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