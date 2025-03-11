Zaman Sanki Büküldü: Türkiye'de Görülen İlk Koronavirüs Vakasının Üzerinden Tam 5 Yıl Geçti!
Zaman Sanki Büküldü: Türkiye'de Görülen İlk Koronavirüs Vakasının Üzerinden Tam 5 Yıl Geçti!
'Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı.' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan duyduğumuz bu sözlerin üzerinden bugün tam 5 yıl geçti. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası, 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştü. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı güç geçtikçe arttı, sıkı pandemi kuralları getirildi. Hiç geçmeyecekmiş gibi hissettiğimiz o sıkıntılı günler, bugün anlattığımızda bir rüya gibi gelmeye başladı.
Siz inanıyor musunuz gerçekten 5 yıl geçtiğine?
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Tarihler 11 Mart 2020'yi gösteriyordu.
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Ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz bu virüsten korunmak için türlü yollara başvurduk.
Pandemi zaman algımızla öyle bir oynadı ki buna inanmakta zorlanır hale geldik.
Koskoca 5 yıl...
Yaşamadığımız yılların hesabını kim verecek?
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Hem manevi hem ekonomik.
Sistemin açığını bulanlar :)
Ve o günden sonra hayatı hep aynı hızda yaşamaya başladık.
"Nereden bilebilirdim ki."
Daha iyi anlatılamazdı.
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Kabul edelim, kimse ciddiye almamıştı.
"Gençliğimi geri ver, verebilirsen eğer."
Kilo almayan kaldı mı? Ne tarifler denedik pandemide...
Herkes kendisini bi' kontrol etsin.
Yurt dışında mahsur kalanlar ve ülkemizde dönüp de yurtlarda karantinaya alınanlar vardı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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