onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yaşadığı Olay Nedeniyle 11 Yıldır Şort Giyemeyen Kadının Paylaşımı Viral Oldu

Yaşadığı Olay Nedeniyle 11 Yıldır Şort Giyemeyen Kadının Paylaşımı Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.03.2025 - 11:12

Geçtiğimiz 8 Mart'ta pek çok duygulandıran ve etkileyici sosyal medya postuyla karşılaştık. Bazıları empati yapmamızı bazıları kadın meselesi hakkında daha çok farkındalık yaşamamızı sağladı. Ancak bir paylaşım Güney Afrika'dan yayılarak neredeyse tüm dünyada viral oldu. 212 bin gibi rekor bir beğeni aldı. Paylaşım en büyük travmasını yenen bir kadının paylaşımıydı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Innocentia Masina isimli kullanıcının paylaşımı şöyle;

Innocentia Masina isimli kullanıcının paylaşımı şöyle;

'Biliyorum, umursamayacaksınız ama bugün kendimi ve en büyük korkumu yendim. Son 11 yıldır halk içinde şort giymiyorum çünkü biri uyluğumu kesip bana tecavüz etmeye çalıştı ve uyluğumda bir yara izi bıraktı.

Bugün başardım ve şort giydim 🙌🏽"

Bugün başardım ve şort giydim 🙌🏽"

Paylaşılan postun altına yüzlerce destek mesajı geldi.

Paylaşılan postun altına yüzlerce destek mesajı geldi.

Tepkiler ise şu şekilde;

Tepkiler ise şu şekilde;
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın