Yaşadığı Olay Nedeniyle 11 Yıldır Şort Giyemeyen Kadının Paylaşımı Viral Oldu

Geçtiğimiz 8 Mart'ta pek çok duygulandıran ve etkileyici sosyal medya postuyla karşılaştık. Bazıları empati yapmamızı bazıları kadın meselesi hakkında daha çok farkındalık yaşamamızı sağladı. Ancak bir paylaşım Güney Afrika'dan yayılarak neredeyse tüm dünyada viral oldu. 212 bin gibi rekor bir beğeni aldı. Paylaşım en büyük travmasını yenen bir kadının paylaşımıydı.