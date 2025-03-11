Yaşadığı Olay Nedeniyle 11 Yıldır Şort Giyemeyen Kadının Paylaşımı Viral Oldu
Yaşadığı Olay Nedeniyle 11 Yıldır Şort Giyemeyen Kadının Paylaşımı Viral Oldu
Geçtiğimiz 8 Mart'ta pek çok duygulandıran ve etkileyici sosyal medya postuyla karşılaştık. Bazıları empati yapmamızı bazıları kadın meselesi hakkında daha çok farkındalık yaşamamızı sağladı. Ancak bir paylaşım Güney Afrika'dan yayılarak neredeyse tüm dünyada viral oldu. 212 bin gibi rekor bir beğeni aldı. Paylaşım en büyük travmasını yenen bir kadının paylaşımıydı.
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Innocentia Masina isimli kullanıcının paylaşımı şöyle;
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Bugün başardım ve şort giydim 🙌🏽"
Paylaşılan postun altına yüzlerce destek mesajı geldi.
Tepkiler ise şu şekilde;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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