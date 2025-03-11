Nadir Görülen Hastalığı Yüzünden Herkesten 10 Kat Daha Hızlı Yaşlanan Kadın
Nadir Görülen Hastalığı Yüzünden Herkesten 10 Kat Daha Hızlı Yaşlanan Kadın
Dünyadaki herkesten çok daha hızlı bir şekilde yaşlanmanıza neden olacak bir hastalığın olduğunu biliyor muydunuz? 47 yaşındaki Tiffany Wedekind, milyonda bir görülen bu hastalığa yakalandı. Çocukluk ve gençlik yıllarını 'normal' bir şekilde geçiren kadın, bir anda yaşlanmaya başladı. Dişleri döküldü, saçları azaldı, teni kırıştı...Bu sendroma sahip olan kişilerin ergenlik çağında hayata veda etmesi beklenirken Tiffany 47 yaşına kadar yaşamayı başardı.
İşte Tiffany Wedekind'in hikayesi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yaşlanmak bile bir nimet."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kardeşi hastalığı kaldıramadı.
Hayatının tadını çıkarıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın