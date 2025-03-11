Nadir Görülen Hastalığı Yüzünden Herkesten 10 Kat Daha Hızlı Yaşlanan Kadın

Bu sözler, 47 yaşında olduğuna inanamayacağınız Tiffany Wedekind'e ait. Oldukça normal bir çocukluk geçiren Tiffany ancak ergenlik yıllarına geldiğinde bir hastalığı olduğunu fark etti. Tiffany, her sporu deneyen aktif bir çocuktu. Fakat 20'li yaşlarında yüz hatları değişmeye, hatta dişleri yaşlı bir insanınki gibi dökülmeye başladı.

Tiffany'nin kardeş Chad da aynı hastalıktan muzdaripti. Chad'ın açık kalp ameliyatı geçirdikten sonra 'progeria' hastalığına (hızla yaşlanma hastalığı) neden olan mutasyon genini taşıdığı ortaya çıktı.