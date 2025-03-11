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Nadir Görülen Hastalığı Yüzünden Herkesten 10 Kat Daha Hızlı Yaşlanan Kadın

Nadir Görülen Hastalığı Yüzünden Herkesten 10 Kat Daha Hızlı Yaşlanan Kadın

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 09:48

Dünyadaki herkesten çok daha hızlı bir şekilde yaşlanmanıza neden olacak bir hastalığın olduğunu biliyor muydunuz? 47 yaşındaki Tiffany Wedekind, milyonda bir görülen bu hastalığa yakalandı. Çocukluk ve gençlik yıllarını 'normal' bir şekilde geçiren kadın, bir anda yaşlanmaya başladı. Dişleri döküldü, saçları azaldı, teni kırıştı...Bu sendroma sahip olan kişilerin ergenlik çağında hayata veda etmesi beklenirken Tiffany 47 yaşına kadar yaşamayı başardı. 

İşte Tiffany Wedekind'in hikayesi...

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"Yaşlanmak bile bir nimet."

"Yaşlanmak bile bir nimet."

Bu sözler, 47 yaşında olduğuna inanamayacağınız Tiffany Wedekind'e ait. Oldukça normal bir çocukluk geçiren Tiffany ancak ergenlik yıllarına geldiğinde bir hastalığı olduğunu fark etti. Tiffany, her sporu deneyen aktif bir çocuktu. Fakat 20'li yaşlarında yüz hatları değişmeye, hatta dişleri yaşlı bir insanınki gibi dökülmeye başladı. 

Tiffany'nin kardeş Chad da aynı hastalıktan muzdaripti. Chad'ın açık kalp ameliyatı geçirdikten sonra 'progeria' hastalığına (hızla yaşlanma hastalığı) neden olan mutasyon genini taşıdığı ortaya çıktı.

Kardeşi hastalığı kaldıramadı.

Kardeşi hastalığı kaldıramadı.

Hutchinson-Gilford veya erken yaşlanma hastalığı olarak da bilinen progeriaya yakalanan Chad, vefat etti. Kardeşi Tiffany'e ise 'Beklenen yaşam süresini bile aştın' dediler. Milyonda bir görülen bu hastalığa yakalanan Tiffany, beklenen yaşam süresini aşarak tarihe geçti.

Üstelik Tiffany'nin teşhisi, çocukluk yıllarında değil ileriki yaşlarında konmuştu. Henüz genç yaşındayken dişlerini kaybetmeye başlayan kadının cildi yaşlı bir insanın cildi gibi buruştu. Tiffany 26 kiloya kadar düştü, kalp rahatsızlıkları yaşamaya başladı.

Hayatının tadını çıkarıyor.

Hayatının tadını çıkarıyor.

Görenlerin 47 yaşında olduğuna inanamadığı Tiffany, hastalığıyla barışık bir hayat sürüyor. Yoga stüdyosu ve kendine ait bir şirketi olan Tiffany, her gününü dolu dolu geçirmeye çalışıyor. 

'Ölümüm her gün gözümün önünde ama zamanımın yarısında onu unutuyorum' diyen Tiffany, 'Benim için beklenmeyen bir hayatta birkaç ömür yaşadım. Hayatın böyle sona erebileceğini biliyorum. Solup gitmeme rağmen, ben neysem oyum' sözleriyle hayatını ve kendisini nasıl benimsediğini gözler önüne seriyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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