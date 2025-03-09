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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.03.2025 - 14:11

Kötü bir gün geçiriyor olabilirsiniz. Belki de küçük aksilikler üst üst denk gelmiş ve moralinizi bozmuştur. Eğer kendinizi biraz neşelendirmek için telefonu elinize aldıysanız doğru yerdesiniz. Bugün de sizden daha kötü durumda olan, kaderin cilvesini yaşayan birçok insan vardı. Hani derler ya 'Çöle düşse kutup ayısıyla karşılaşıp...' tam olarak öyle! 'Bu kadar da olmaz' diyeceğiniz bahtsız olaylara tanıklık etmeye hazır mısınız?

Umarız bunların hiçbiri başınıza gelmez!

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Bardak ısıtıcısını kablosuz şarj ünitesi sanan birileri.

Bardak ısıtıcısını kablosuz şarj ünitesi sanan birileri.

Siz siz olun, ne olduğunu bilmediğinzi teknolojik aletleri kullanırken dikkatli olun. Zar zor aldığınız teknolojik ürünlerinizden de olmayın :)

"Otelimde kan lekeleri vardı."

"Otelimde kan lekeleri vardı."

Şu odada 2 dakika bile duramayacak olanlar kimler? Sayımızı bilelim...

"Sipariş ettiğim salata bu değildi"

"Sipariş ettiğim salata bu değildi"

Sezar Salata'nın bıkkınlıkla yapılan versiyonu bu galiba. Şöyle bir tükenmişlik var üzerimizde bu sıralar.

"Babamın en sevdiği eşyasının elektrikli olduğunu bilmiyordum."

"Babamın en sevdiği eşyasının elektrikli olduğunu bilmiyordum."

Yine bir teknolojik vaka daha. Gel de eskilere özlem duyma :( Ne vardı ocağın üstünde bakır cezvelerde kahve yapmaya devam etsek?

"Marketten aldığım paketin içinden çivi çıktı."

"Marketten aldığım paketin içinden çivi çıktı."

Bu dünyanın da çivisi çıktı iyice. Neyse, en azından pestisit çıkmıyor, öyle düşün :)

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"Gerçekten açtım ve..."

"Gerçekten açtım ve..."

Şunun iftar öncesi başınıza geldiğini hayal edin. Ne günah işledim Allah'ım?!

Bir şeyler ters gitmiş gibi görünüyor.

Bir şeyler ters gitmiş gibi görünüyor.

Bıçak kendine yüklenen sorumluluklardan tükenmiş artık. Nereden biliyorsun diye sormayın.

İçine su kaçan bir bilgisayar ekranı görüyorsunuz.

İçine su kaçan bir bilgisayar ekranı görüyorsunuz.

Hala çalışması da takdir edilesi açıkçası.

Yemek için fazla geç kalınmış bir avokado.

Yemek için fazla geç kalınmış bir avokado.

Yine de böyle olması normal mi? Yeni nesil avokadoların içine ne koydukları da belli değil artık.

"Birisi dün gece tüm lastiklerimi kesmiş"

"Birisi dün gece tüm lastiklerimi kesmiş"

Alıp götürsen neyse, neden kesip gidiyorsun?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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