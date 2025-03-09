Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Kötü bir gün geçiriyor olabilirsiniz. Belki de küçük aksilikler üst üst denk gelmiş ve moralinizi bozmuştur. Eğer kendinizi biraz neşelendirmek için telefonu elinize aldıysanız doğru yerdesiniz. Bugün de sizden daha kötü durumda olan, kaderin cilvesini yaşayan birçok insan vardı. Hani derler ya 'Çöle düşse kutup ayısıyla karşılaşıp...' tam olarak öyle! 'Bu kadar da olmaz' diyeceğiniz bahtsız olaylara tanıklık etmeye hazır mısınız?

Umarız bunların hiçbiri başınıza gelmez!

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