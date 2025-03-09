Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kötü bir gün geçiriyor olabilirsiniz. Belki de küçük aksilikler üst üst denk gelmiş ve moralinizi bozmuştur. Eğer kendinizi biraz neşelendirmek için telefonu elinize aldıysanız doğru yerdesiniz. Bugün de sizden daha kötü durumda olan, kaderin cilvesini yaşayan birçok insan vardı. Hani derler ya 'Çöle düşse kutup ayısıyla karşılaşıp...' tam olarak öyle! 'Bu kadar da olmaz' diyeceğiniz bahtsız olaylara tanıklık etmeye hazır mısınız?
Umarız bunların hiçbiri başınıza gelmez!
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Bardak ısıtıcısını kablosuz şarj ünitesi sanan birileri.
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"Otelimde kan lekeleri vardı."
"Sipariş ettiğim salata bu değildi"
"Babamın en sevdiği eşyasının elektrikli olduğunu bilmiyordum."
"Marketten aldığım paketin içinden çivi çıktı."
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"Gerçekten açtım ve..."
Bir şeyler ters gitmiş gibi görünüyor.
İçine su kaçan bir bilgisayar ekranı görüyorsunuz.
Yemek için fazla geç kalınmış bir avokado.
"Birisi dün gece tüm lastiklerimi kesmiş"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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