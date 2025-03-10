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Tıraş Olduktan Sonra Adeta 10 Yaş Gençleşen Adam Yorum Yağmuruna Tutuldu

Tıraş Olduktan Sonra Adeta 10 Yaş Gençleşen Adam Yorum Yağmuruna Tutuldu

Berber
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.03.2025 - 16:01

Berbere gidip yeni bir saç stili denediğimizde bambaşka birine dönüşebilmemiz mümkün. Özellikle uzun bir süre berbere gitmedikten sonra tanınmaz hale bile gelebiliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı da tıraş ettiği bir müşterisini paylaşarak adeta dumur etti. Saç sakal tıraşı yaparak müşteriyi adeta 10 yaş gençleştiren berber, yorum yağmuruna tutuldu!

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Sizler de takdir edersiniz ki tıraş olunca tam anlamıyla bambaşka birisine dönüşebiliyoruz.

Sizler de takdir edersiniz ki tıraş olunca tam anlamıyla bambaşka birisine dönüşebiliyoruz.

Özellikle de yeni bir saç stili denediğimizde.

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı da tıraş ettiği bir müşterisini paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı da tıraş ettiği bir müşterisini paylaştı.

Tıraş sonrası adeta 10 yaş gençleşen adam yorum yağmuruna tutuldu.

Adamın son hali👇

Adamın son hali👇

Birçok kişi bu ikisinin aynı kişi olmadığını öne sürse de aralarındaki tek farklı saç ve sakal!

O videoyu buradan izleyebilirsiniz.

"Arkadaşları ona asla inanmayacak"

"Arkadaşları ona asla inanmayacak"
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"O sana hayatını borçlu"

"O sana hayatını borçlu"

"Bir sonraki gün iş yerinde ortaya çıkıp, iş arkadaşlarının onu yeni işe başlamış biri sanması nasıl olurdu, düşünsenize"

"Bir sonraki gün iş yerinde ortaya çıkıp, iş arkadaşlarının onu yeni işe başlamış biri sanması nasıl olurdu, düşünsenize"

"Sonrasında gözlerinde öz güven"

"Sonrasında gözlerinde öz güven"

Siz neler düşünüyorsunuz?

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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