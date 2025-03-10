Tıraş Olduktan Sonra Adeta 10 Yaş Gençleşen Adam Yorum Yağmuruna Tutuldu
Tıraş Olduktan Sonra Adeta 10 Yaş Gençleşen Adam Yorum Yağmuruna Tutuldu
Berbere gidip yeni bir saç stili denediğimizde bambaşka birine dönüşebilmemiz mümkün. Özellikle uzun bir süre berbere gitmedikten sonra tanınmaz hale bile gelebiliyoruz.
Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı da tıraş ettiği bir müşterisini paylaşarak adeta dumur etti. Saç sakal tıraşı yaparak müşteriyi adeta 10 yaş gençleştiren berber, yorum yağmuruna tutuldu!
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sizler de takdir edersiniz ki tıraş olunca tam anlamıyla bambaşka birisine dönüşebiliyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı da tıraş ettiği bir müşterisini paylaştı.
Adamın son hali👇
"Arkadaşları ona asla inanmayacak"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
"O sana hayatını borçlu"
"Bir sonraki gün iş yerinde ortaya çıkıp, iş arkadaşlarının onu yeni işe başlamış biri sanması nasıl olurdu, düşünsenize"
"Sonrasında gözlerinde öz güven"
Siz neler düşünüyorsunuz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın