Tıraş Olduktan Sonra Adeta 10 Yaş Gençleşen Adam Yorum Yağmuruna Tutuldu

Berbere gidip yeni bir saç stili denediğimizde bambaşka birine dönüşebilmemiz mümkün. Özellikle uzun bir süre berbere gitmedikten sonra tanınmaz hale bile gelebiliyoruz.

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı da tıraş ettiği bir müşterisini paylaşarak adeta dumur etti. Saç sakal tıraşı yaparak müşteriyi adeta 10 yaş gençleştiren berber, yorum yağmuruna tutuldu!

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