X'in Çöküşünden Bile Goygoy Çıkarabilen Yurdum İnsanının Paylaşımları
X'in Çöküşünden Bile Goygoy Çıkarabilen Yurdum İnsanının Paylaşımları
Dünyada milyonlarca kişinin kullandığı X (Twitter) bugün tam 4 kez çöktü. Ülkemizde de buzdolabı kapağı gibi sık sık açılıp kapatılan X, kullanıcılarını yarı yolda bırakmış gibi oldu. Ara ara düzelen X'te, platformun çökmesine dair goygoylar yapıldı. Kimisi Instagram'da öğrendiği X'in çöktüğünü kimisi ise düzelir düzelmez yeniden akın etti.
Bakalım X'in çöküşüne ne yorumlar yapıldı?
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"X Çöktü mü?"
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Bakalım kimler ne dedi?
Sorun bizde değil, onda.
Ve bunu bildiğimiz halde yeniden girme işi.
Haksız olduğumuzu düşünen var mı?
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Vursalar düzelir belki?
Bizim ekran bağımlılığı.
Nerede o eski Twitterlar.
Öyle bir pazartesiydi işte.
Biz de kaç kez çöktük şu hayatta, olur öyle.
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Geri dön be X...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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