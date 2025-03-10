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X'in Çöküşünden Bile Goygoy Çıkarabilen Yurdum İnsanının Paylaşımları

X'in Çöküşünden Bile Goygoy Çıkarabilen Yurdum İnsanının Paylaşımları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.03.2025 - 23:24

Dünyada milyonlarca kişinin kullandığı X (Twitter) bugün tam 4 kez çöktü. Ülkemizde de buzdolabı kapağı gibi sık sık açılıp kapatılan X, kullanıcılarını yarı yolda bırakmış gibi oldu. Ara ara düzelen X'te, platformun çökmesine dair goygoylar yapıldı. Kimisi Instagram'da öğrendiği X'in çöktüğünü kimisi ise düzelir düzelmez yeniden akın etti.

Bakalım X'in çöküşüne ne yorumlar yapıldı?

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"X Çöktü mü?"

"X Çöktü mü?"

Evet, çöktü. Hem de tam 4 kez! Sabah saatlerinde New York'ta yaşanan erişim sıkıntısı ilerleyen saatlerde tüm dünyada yaşandı. Akşam saatlerine kadar ara ara çöktüğünü gördüğümüz X, toplamda 4 kez kullanıcılarını yarı yolda bıraktı. İnsanlar hem alternatif bir uygulama arayışına girdi hem de Twitter'dan vazgeçemedi. 

Haliyle Twitter'ın çöktüğüne dair paylaşımlar da en çok X'te yapıldı.

Bakalım kimler ne dedi?

Bakalım kimler ne dedi?
twitter.com

Sorun bizde değil, onda.

Sorun bizde değil, onda.
twitter.com

Ve bunu bildiğimiz halde yeniden girme işi.

Ve bunu bildiğimiz halde yeniden girme işi.
x.com

Haksız olduğumuzu düşünen var mı?

Haksız olduğumuzu düşünen var mı?
twitter.com
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Vursalar düzelir belki?

Vursalar düzelir belki?
twitter.com

Bizim ekran bağımlılığı.

Bizim ekran bağımlılığı.
x.com

Nerede o eski Twitterlar.

Nerede o eski Twitterlar.
twitter.com

Öyle bir pazartesiydi işte.

Öyle bir pazartesiydi işte.
twitter.com

Biz de kaç kez çöktük şu hayatta, olur öyle.

Biz de kaç kez çöktük şu hayatta, olur öyle.
twitter.com
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Geri dön be X...

Geri dön be X...
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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