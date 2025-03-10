X'in Çöküşünden Bile Goygoy Çıkarabilen Yurdum İnsanının Paylaşımları

Evet, çöktü. Hem de tam 4 kez! Sabah saatlerinde New York'ta yaşanan erişim sıkıntısı ilerleyen saatlerde tüm dünyada yaşandı. Akşam saatlerine kadar ara ara çöktüğünü gördüğümüz X, toplamda 4 kez kullanıcılarını yarı yolda bıraktı. İnsanlar hem alternatif bir uygulama arayışına girdi hem de Twitter'dan vazgeçemedi.

Haliyle Twitter'ın çöktüğüne dair paylaşımlar da en çok X'te yapıldı.