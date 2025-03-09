Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri
Ramazan ayında bir haftayı daha geride bıraktık. Bu süreçte ise en çok yemeklerle ilgili komik paylaşımlar yapıldı. Burada yemekler sadece karnımızı doyurmakla kalmıyor, bizleri mizaha da doyuruyor! Oruç olsak bile mizaha doyuran birbirinden komik paylaşımlar vardı.
Hazırsanız ve karnınız toksa başlıyoruz 🚀
Ne arkadaşlar var görüyor musunuz?
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Oruçken bile canımız çekmez mesela.
O bakışını da yerim!
"Çaya şeker atmıyorum yiaa"
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"Bir de garip çorba"
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Süt ve hurma gerçekten mucize gibiymiş.
Hepimiz aynı hayatı yaşıyor olabilir miyiz?
Bağırtma ya
N-nasıl?
Bunun tadı ağzına dökerek yediğin zaman çıkar bi' kere.
Haftaya görüşmek üzere!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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