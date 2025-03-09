Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Ramazan ayında bir haftayı daha geride bıraktık. Bu süreçte ise en çok yemeklerle ilgili komik paylaşımlar yapıldı. Burada yemekler sadece karnımızı doyurmakla kalmıyor, bizleri mizaha da doyuruyor! Oruç olsak bile mizaha doyuran birbirinden komik paylaşımlar vardı.

Hazırsanız ve karnınız toksa başlıyoruz 🚀