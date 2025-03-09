onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Yemeklerle İlgili Paylaşımlarıyla Hepimizi Mizaha Doyuran Kişilerden Haftanın En Komik Yemek Tweetleri

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
09.03.2025 - 16:06

Ramazan ayında bir haftayı daha geride bıraktık. Bu süreçte ise en çok yemeklerle ilgili komik paylaşımlar yapıldı. Burada yemekler sadece karnımızı doyurmakla kalmıyor, bizleri mizaha da doyuruyor! Oruç olsak bile mizaha doyuran birbirinden komik paylaşımlar vardı.

Hazırsanız ve karnınız toksa başlıyoruz 🚀

Ne arkadaşlar var görüyor musunuz?

Ne arkadaşlar var görüyor musunuz?
twitter.com

Oruçken bile canımız çekmez mesela.

Oruçken bile canımız çekmez mesela.
twitter.com

O bakışını da yerim!

O bakışını da yerim!
twitter.com

"Çaya şeker atmıyorum yiaa"

"Çaya şeker atmıyorum yiaa"
twitter.com

Erkekler böyle mi düşünüyor gerçekten?

Erkekler böyle mi düşünüyor gerçekten?
twitter.com

"Bir de garip çorba"

"Bir de garip çorba"
twitter.com

Bilen bilir, kaliteli bir sohbettir.

Bilen bilir, kaliteli bir sohbettir.
twitter.com

Dünya hassas kalpler için cehennemdir.

Dünya hassas kalpler için cehennemdir.
twitter.com

Çok fena tadımız kaçtı.

Çok fena tadımız kaçtı.
twitter.com

Daha fazla ev ekonomisi içerikleri için takipte kalın

Daha fazla ev ekonomisi içerikleri için takipte kalın
twitter.com

"Soslu hayal kırıklığı topçukları"

"Soslu hayal kırıklığı topçukları"
twitter.com

İftardan sonra biz!

İftardan sonra biz!
twitter.com

Kuşabiye mi 🥹

Kuşabiye mi 🥹
twitter.com

Süt ve hurma gerçekten mucize gibiymiş.

Süt ve hurma gerçekten mucize gibiymiş.
twitter.com

Hepimiz aynı hayatı yaşıyor olabilir miyiz?

Hepimiz aynı hayatı yaşıyor olabilir miyiz?
twitter.com

Bağırtma ya

Bağırtma ya
twitter.com

N-nasıl?

N-nasıl?
twitter.com

Bunun tadı ağzına dökerek yediğin zaman çıkar bi' kere.

Bunun tadı ağzına dökerek yediğin zaman çıkar bi' kere.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın