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Köylülük Seviyesinden Televizyona Çıkma Anılarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Köylülük Seviyesinden Televizyona Çıkma Anılarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.03.2025 - 18:10

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Pazartesi günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı merhaba dediğimiz bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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YDS mağdurlarıyla başlayalım!

YDS mağdurlarıyla başlayalım!
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Sohbeti memlekete çekenler...

Sohbeti memlekete çekenler...
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Vergilerimizle ifşa ediliyoruz!

Vergilerimizle ifşa ediliyoruz!
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Yine trip attın, kırıldı belim.

Yine trip attın, kırıldı belim.
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Unutulmayan jestler...

Unutulmayan jestler...
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İleride lazım olur.

İleride lazım olur.
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Baharı böyle karşılamak?

Baharı böyle karşılamak?
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(Aramadı)

(Aramadı)
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Bunun üstüne çıkamayız!

Bunun üstüne çıkamayız!
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👇

👇
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Oraya da bir af gelmesi lazım.

Oraya da bir af gelmesi lazım.
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Kapatalım!

Kapatalım!
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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