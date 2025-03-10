Köylülük Seviyesinden Televizyona Çıkma Anılarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Twitter'da yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan tweetler farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da Twitter'ı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Pazartesi günü de mizah timeline'ı dolu doluydu. Bakalım haftayı merhaba dediğimiz bu günün son 24 saatinde en çok öne çıkan paylaşımlar hangileri olmuş? En çok nelere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀