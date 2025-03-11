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İşçi Sınıfının Influencer'ı Oğuzhan Alpdoğan Eski Mesai Arkadaşlarını Grevde Yalnız Bırakmadı

İşçi Sınıfının Influencer'ı Oğuzhan Alpdoğan Eski Mesai Arkadaşlarını Grevde Yalnız Bırakmadı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.03.2025 - 15:23

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, işçi sınıfının influencerı olarak tanındı. 8 yıl boyunca bir fabrikada işçi olarak çalışan Oğuzhan Alpdoğan, çektiği politik ve gerçekçi videolarla geniş kitleler tarafından tanındı. Sık sık ezilen işçi karakterlerini, aile dinamiklerini ve asgari ücretle geçinmenin zorluklarını aktaran Alpdoğan bu kez 'gerçek' bir işçi videosuyla gündem oldu. 

Oğuzhan Alpdoğan, 8 yıl boyunca çalıştığı fabrikadaki mesai arkadaşlarının grevde olduğunu duyunca kayıtsız kalmadı, desteğe koştu.

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Onu hepiniz tanıyorsunuz: Oğuzhan Alpdoğan!

Onu hepiniz tanıyorsunuz: Oğuzhan Alpdoğan!

Oğuzhan Alpdoğan, çektiği vidolarla ülkemizin kanayan bir yarasına parmak bastı. Alpdoğan'ın özellikle işçi videolarının bu denli gerçekçi olma sebebi ise kendisinin bu yollardan geçerek bugünlere gelmiş olması.

Alpdoğan, bir sanayi kenti olan Kocaeli'de fabrikalarda işçilik yaptı. Daha sonra çektiği videolarla geniş kitleler tarafından tanındı. Sık sık ezilen işçi karakterini anlatan, ülkemizin aile dinamiklerini en can alıcı noktasından yakalayan Alpdoğan, bugün yaklaşık 2 milyon takipçiye sahip.

Eski mesai arkadaşlarının grevine destek oldu.

Eski mesai arkadaşlarının grevine destek oldu.

Kocaeli Kartepe'de bulunan Tezcan Galvaniz'de çalışan işçiler, yüzde 8 zam teklifi üzerine grev yapma kararı aldı. Onları yalnız bırakmayan isim ise eski mesai arkadaşları Oğuzhan Alpdoğan oldu. 

Alpdoğan, o fabrikada 8 sene çalıştığını ve sonrasında yaşanan bazı olumsuz olaylar nedeniyle tazminatını alarak işten ayrıldığını açıkladı. Fenomen isim, eski mesai arkadaşlarının grevinde ön sıralarda yer aldı, onlarla birlikte halay çekti.

"Abilerimi, kardeşlerimi yalnız bırakmamak için geldim. İnşallah alacağız haklarını”

"Abilerimi, kardeşlerimi yalnız bırakmamak için geldim. İnşallah alacağız haklarını”

Bugüne kadar çektiği videolar sayesinde Türkiye'nin kanayan yaralarına parmak basan Alpdoğan, bir kez daha ne kadar duyarlı bir insan olduğunu göstermiş oldu. Eğlenceli videolar sayesinde milyonlarca kişiye ulaşan Alpdoğan, toplumsal farkındalığın gelişmesinde de önemli bir rol alır hale geldi.

Paylaşım da gecikmedi.

Paylaşım da gecikmedi.

Oğuzhan Alpdoğan, eski mesai arkadaşlarının grevine destek olduğu anlarda çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Alpdoğan, '8 yıl boyunca çalıştığım fabrikada abilerim kardeşlerim greve çıkıp haklarını arıyor. Beraber hakkımızı alacağız' dedi. Ayrıca paylaşımda Barış Manço'dan 'Eğri Eğri Doğru Doğru' şarkısına da yer verdi.

O anlar kameraya böyle yansıdı;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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