İşçi Sınıfının Influencer'ı Oğuzhan Alpdoğan Eski Mesai Arkadaşlarını Grevde Yalnız Bırakmadı
İşçi Sınıfının Influencer'ı Oğuzhan Alpdoğan Eski Mesai Arkadaşlarını Grevde Yalnız Bırakmadı
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, işçi sınıfının influencerı olarak tanındı. 8 yıl boyunca bir fabrikada işçi olarak çalışan Oğuzhan Alpdoğan, çektiği politik ve gerçekçi videolarla geniş kitleler tarafından tanındı. Sık sık ezilen işçi karakterlerini, aile dinamiklerini ve asgari ücretle geçinmenin zorluklarını aktaran Alpdoğan bu kez 'gerçek' bir işçi videosuyla gündem oldu.
Oğuzhan Alpdoğan, 8 yıl boyunca çalıştığı fabrikadaki mesai arkadaşlarının grevde olduğunu duyunca kayıtsız kalmadı, desteğe koştu.
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Onu hepiniz tanıyorsunuz: Oğuzhan Alpdoğan!
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Eski mesai arkadaşlarının grevine destek oldu.
"Abilerimi, kardeşlerimi yalnız bırakmamak için geldim. İnşallah alacağız haklarını”
Paylaşım da gecikmedi.
O anlar kameraya böyle yansıdı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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