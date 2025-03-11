İşçi Sınıfının Influencer'ı Oğuzhan Alpdoğan Eski Mesai Arkadaşlarını Grevde Yalnız Bırakmadı

Oğuzhan Alpdoğan, çektiği vidolarla ülkemizin kanayan bir yarasına parmak bastı. Alpdoğan'ın özellikle işçi videolarının bu denli gerçekçi olma sebebi ise kendisinin bu yollardan geçerek bugünlere gelmiş olması.

Alpdoğan, bir sanayi kenti olan Kocaeli'de fabrikalarda işçilik yaptı. Daha sonra çektiği videolarla geniş kitleler tarafından tanındı. Sık sık ezilen işçi karakterini anlatan, ülkemizin aile dinamiklerini en can alıcı noktasından yakalayan Alpdoğan, bugün yaklaşık 2 milyon takipçiye sahip.