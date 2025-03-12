ABD'de Yaşayan Bir Kadını Ünlü Sporcunun Fotoğrafıyla "Türk Bir Mühendisim" Diyerek Dolandırdı
ABD'de Yaşayan Bir Kadını Ünlü Sporcunun Fotoğrafıyla "Türk Bir Mühendisim" Diyerek Dolandırdı
Sosyal medya platformları üzerinden yapılan dolandırıcılıklar son derece arttı. Tanışma uygulamaları üzerinden farklı ülkelerde yaşayan insanları hedefleyen kişiler, bu kişileri kandırıp istediklerini elde edebiliyor. Bu kez ABD'de yaşayan Katie Powell adındaki bir kadın, dolandırıcıların hedefi oldu. Katie Powell, kendisini Türk bir mühendis olarak tanıtan kişiye 40 bin dolar gönderdi. Yaklaşık 1.5 milyon TL olan bu para, sözde Türk mühendisin ameliyat masrafları için kullanılacaktı.
Dolandırıcı, hastane odasından da bir fotoğraf göndermeyi ihmal etmedi.
Kaynak: Sözcü / Sonuç Sürmeli
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ABD'li bir kadın 1.5 milyon TL dolandırıldı.
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Dolandırıcı, Avustralyalı kriketçi Phil Hughes'ın hastanedeki bir fotoğrafını kullandı.
Geçtiğimiz aylarda bir dolandırıcı ise Brad Pitt'in fotoğraflarını kullanmıştı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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