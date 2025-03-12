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ABD'de Yaşayan Bir Kadını Ünlü Sporcunun Fotoğrafıyla "Türk Bir Mühendisim" Diyerek Dolandırdı

ABD'de Yaşayan Bir Kadını Ünlü Sporcunun Fotoğrafıyla "Türk Bir Mühendisim" Diyerek Dolandırdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.03.2025 - 09:42

Sosyal medya platformları üzerinden yapılan dolandırıcılıklar son derece arttı. Tanışma uygulamaları üzerinden farklı ülkelerde yaşayan insanları hedefleyen kişiler, bu kişileri kandırıp istediklerini elde edebiliyor. Bu kez ABD'de yaşayan Katie Powell adındaki bir kadın, dolandırıcıların hedefi oldu. Katie Powell, kendisini Türk bir mühendis olarak tanıtan kişiye 40 bin dolar gönderdi. Yaklaşık 1.5 milyon TL olan bu para, sözde Türk mühendisin ameliyat masrafları için kullanılacaktı.

Dolandırıcı, hastane odasından da bir fotoğraf göndermeyi ihmal etmedi.

Kaynak: Sözcü / Sonuç Sürmeli

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ABD'li bir kadın 1.5 milyon TL dolandırıldı.

ABD'li bir kadın 1.5 milyon TL dolandırıldı.

Bekar bir anne olan Katie Powell, tanışma uygulamasında denk geldiği bir adamın tuzağına düştü. Powell, yerel bir kanala verdiği röportajda yaşadıklarını 'hayatım alt üst oldu' diyerek anlattı. Kadını kandıran dolandırıcı, yapay zeka ve photoshop ile fotoğraflar yüklemiş aslında gerçek yüzünü hiç göstermemişti. 

Dolandırıcı, Türkiye'de çalışan bir inşaat mühendisi olduğunu söylemiş ve kadını güzel sözlerle ağına düşürmeyi başarmıştı. Bir aydan daha uzun süre konuşan çift, gece gündüz demeden mesajlaşıyordu. Dolandırıcı, bir süre sonra kadından para istemeye başladı. Hastaneye düştüğünü, ameliyat olması gerektiğini fakat ailesinden para alamadığını söylüyordu.

Dolandırıcı, Avustralyalı kriketçi Phil Hughes'ın hastanedeki bir fotoğrafını kullandı.

Dolandırıcı, Avustralyalı kriketçi Phil Hughes'ın hastanedeki bir fotoğrafını kullandı.

İnandırıcı olmak için ameliyat öncesinde fotoğraf çekinmiş gibi kadına bir fotoğraf gönderdi. Dolandırıcı, Avustralyalı kriketçi Phil Hughes'ın bu fotoğrafını, yüzünü değiştirerek kullandı. 'Her şeyi sorguluyordum ve bunun doğru olmadığını hissediyordum' diyen kadın, 'beni bütün bunların doğru olduğuna ikna etmeyi başardı' diyor.

Kadın ve dolandırıcı aylarca konuşmaya devam etti. Powell, dolandırıcının kredi kartı borçlarını, faturalarını ödedi. Ayrıca bir hesabına 750 bin dolar gönderdi. Toplamda dolandırıcının eline 1.5 milyon TL'ye yakın para geçtiği düşünülüyor.

“Fiziksel, psikolojik ve duygusal olarak çok yıpratıcıydı.' diyen Powell, 'onu seviyordum' diyerek bütün bunları neden yaptığını özetliyor.

Geçtiğimiz aylarda bir dolandırıcı ise Brad Pitt'in fotoğraflarını kullanmıştı.

Geçtiğimiz aylarda bir dolandırıcı ise Brad Pitt'in fotoğraflarını kullanmıştı.

Fransa'da yaşayan bir kadın, yapay zekayla yapılan bu fotoğraflar sayesinde Brad Pitt'le konuştuğuna inanmıştı. Dolandırıcı, kadını Brad Pitt olduğuna ikna etmiş ve yine aynı senaryoyla ameliyat olmak için paraya ihtiyacı olduğunu söylemişti. Dünyaca ünlü Brad Pitt'in parasını kullanamama sebebi ise Angelina Jolie ile devam eden boşanma anlaşmasıydı. Sahte Pitt'e aşık olan kadın, onun ameliyat masraflarını üstlendi. Dolandırıcıya tam 800 bin euro gönderdi. 

Gerçekleri ise Brad Pitt'i yeni sevgilisiyle bir davette görünce anlamıştı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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