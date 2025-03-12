ABD'de Yaşayan Bir Kadını Ünlü Sporcunun Fotoğrafıyla "Türk Bir Mühendisim" Diyerek Dolandırdı

Bekar bir anne olan Katie Powell, tanışma uygulamasında denk geldiği bir adamın tuzağına düştü. Powell, yerel bir kanala verdiği röportajda yaşadıklarını 'hayatım alt üst oldu' diyerek anlattı. Kadını kandıran dolandırıcı, yapay zeka ve photoshop ile fotoğraflar yüklemiş aslında gerçek yüzünü hiç göstermemişti.

Dolandırıcı, Türkiye'de çalışan bir inşaat mühendisi olduğunu söylemiş ve kadını güzel sözlerle ağına düşürmeyi başarmıştı. Bir aydan daha uzun süre konuşan çift, gece gündüz demeden mesajlaşıyordu. Dolandırıcı, bir süre sonra kadından para istemeye başladı. Hastaneye düştüğünü, ameliyat olması gerektiğini fakat ailesinden para alamadığını söylüyordu.