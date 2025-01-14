Sahte Brad Pitt'e İnanıp Kocasından Boşanan ve 800 Bin Euro Dolandırılan Kadın
Sahte Brad Pitt'e İnanıp Kocasından Boşanan ve 800 Bin Euro Dolandırılan Kadın
ABD'li oyuncu Brad Pitt, dünyanın en yakışıklı insanları arasında. Peki Brad Pitt'e olan hayranlık, ne kadar ileriye gidebilir? Fransa'da Brad Pitt ile sevgili olduğuna inanan bir kadın, milyoner kocasından boşandı. Kanser tedavisi gördüğünü söyleyen sahte Brad Pitt'e de 800 bin euro gönderdi. Kandırıldığını aylarca fark etmeyen kadın, Facebook'tan ünlü isimle konuştuğunu düşünüyor ve hatta yapay zekayla yapılmış fotoğraflar bile alıyordu.
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61 yaşındaki ABD'li aktör Brad Pitt'in seveni çok. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar da kendilerine sahte bir Brad Pitt yarattılar.
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Aylar geçtikten sonra sahte Brad Pitt kadına evlenme teklif etti. Milyoner kocasından ise boşanmasını söyledi.
Sahte Brad Pitt daha fazla para alabilmek için kansere yakalandığını ve Angelina Jolie ile devam eden boşanma anlaşması nedeniyle kendi parasını kullanamayacağını söyledi.
Dolandırıcı, kadını kandırmak için yapay zekayla Brad Pitt'in hastanede yattığı fotoğraflar oluşturdu. Hatta kadına videolar bile gönderdi.
Kadın, dolandırıldığını ancak gerçek Brad Pitt'i yeni sevgilisiyle gördüğünde fark etti. Şikayette bulundu, sahte Pitt'e karşı soruşturma başlatıldı.
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Bu sahte Brad Pitt vakası, bir ilk değil. Daha önce de İspanya'da dolandırıcılar Brad Pitt olduklarını iddia ederek iki kadını 330 bin dolar dolandırmışlardı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Başka ülkeye nasıl kaptırdık 😂😂😂tühhhhhh
Brad Pittin Facebook ta peşine düştüğüne ve paraya ihtiyacı olduğuna inanmak:))))) Bu saflıkla hayatta kaldığına şükretmeli...
Bu hikayenin aynısı İspanya'da da yaşanmıştı bi kaç sene evvel..