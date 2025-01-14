onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sahte Brad Pitt'e İnanıp Kocasından Boşanan ve 800 Bin Euro Dolandırılan Kadın

Sahte Brad Pitt'e İnanıp Kocasından Boşanan ve 800 Bin Euro Dolandırılan Kadın

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 14:39

ABD'li oyuncu Brad Pitt, dünyanın en yakışıklı insanları arasında. Peki Brad Pitt'e olan hayranlık, ne kadar ileriye gidebilir? Fransa'da Brad Pitt ile sevgili olduğuna inanan bir kadın, milyoner kocasından boşandı. Kanser tedavisi gördüğünü söyleyen sahte Brad Pitt'e de 800 bin euro gönderdi. Kandırıldığını aylarca fark etmeyen kadın, Facebook'tan ünlü isimle konuştuğunu düşünüyor ve hatta yapay zekayla yapılmış fotoğraflar bile alıyordu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

61 yaşındaki ABD'li aktör Brad Pitt'in seveni çok. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar da kendilerine sahte bir Brad Pitt yarattılar.

61 yaşındaki ABD'li aktör Brad Pitt'in seveni çok. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar da kendilerine sahte bir Brad Pitt yarattılar.

53 yaşındaki Anne isimli Fransız bir kadın, 2023 yılının Şubat ayında Facebook hesabından bir mesaj aldı. Her şey bu mesajla başladı, kadın sahte Brad Pitt ile konuşmaya başladı.

Aylar geçtikten sonra sahte Brad Pitt kadına evlenme teklif etti. Milyoner kocasından ise boşanmasını söyledi.

Aylar geçtikten sonra sahte Brad Pitt kadına evlenme teklif etti. Milyoner kocasından ise boşanmasını söyledi.

Anne, evlilik teklifini kabul etti ve kocasından boşandı. 800 bin euro da tazminat aldı. Sahte Pitt, bu paraya da göz koymuştu. 

Önce kendisine çok güzel bir hediye aldığını ancak gümrükten geçmesi için 9 bin dolarlık bir ödemesi yapılmasını söyledi. Kadın, o ödemeyi yaptı.

Sahte Brad Pitt daha fazla para alabilmek için kansere yakalandığını ve Angelina Jolie ile devam eden boşanma anlaşması nedeniyle kendi parasını kullanamayacağını söyledi.

Sahte Brad Pitt daha fazla para alabilmek için kansere yakalandığını ve Angelina Jolie ile devam eden boşanma anlaşması nedeniyle kendi parasını kullanamayacağını söyledi.

Anne, Brad'in 'tedavi masraflarını' karşılamak için de para gönderdi. 

Bu süreçte kadın, telefonda Pitt ile konuşamıyordu. Yalnızca mesajlaşabiliyorlardı. Bunun sebebi ise Pitt'in hiç müsait olmamasıydı.

Dolandırıcı, kadını kandırmak için yapay zekayla Brad Pitt'in hastanede yattığı fotoğraflar oluşturdu. Hatta kadına videolar bile gönderdi.

Dolandırıcı, kadını kandırmak için yapay zekayla Brad Pitt'in hastanede yattığı fotoğraflar oluşturdu. Hatta kadına videolar bile gönderdi.

Kadın, dolandırıldığını ancak gerçek Brad Pitt'i yeni sevgilisiyle gördüğünde fark etti. Şikayette bulundu, sahte Pitt'e karşı soruşturma başlatıldı.

Kadın, dolandırıldığını ancak gerçek Brad Pitt'i yeni sevgilisiyle gördüğünde fark etti. Şikayette bulundu, sahte Pitt'e karşı soruşturma başlatıldı.

Dolandırılan kadın şu anda bir klinikte depresyon tedavisi görüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu sahte Brad Pitt vakası, bir ilk değil. Daha önce de İspanya'da dolandırıcılar Brad Pitt olduklarını iddia ederek iki kadını 330 bin dolar dolandırmışlardı.

Bu sahte Brad Pitt vakası, bir ilk değil. Daha önce de İspanya'da dolandırıcılar Brad Pitt olduklarını iddia ederek iki kadını 330 bin dolar dolandırmışlardı.

Siz siz olun, özellikle Brad Pitt'le konuştuğunuzu düşünüyorsanız dikkat edin :)

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
radovid

Başka ülkeye nasıl kaptırdık 😂😂😂tühhhhhh

Buda neki

Brad Pittin Facebook ta peşine düştüğüne ve paraya ihtiyacı olduğuna inanmak:))))) Bu saflıkla hayatta kaldığına şükretmeli...

Hermione Granger

Bu hikayenin aynısı İspanya'da da yaşanmıştı bi kaç sene evvel..