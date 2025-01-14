Sahte Brad Pitt'e İnanıp Kocasından Boşanan ve 800 Bin Euro Dolandırılan Kadın

Anne, evlilik teklifini kabul etti ve kocasından boşandı. 800 bin euro da tazminat aldı. Sahte Pitt, bu paraya da göz koymuştu.

Önce kendisine çok güzel bir hediye aldığını ancak gümrükten geçmesi için 9 bin dolarlık bir ödemesi yapılmasını söyledi. Kadın, o ödemeyi yaptı.