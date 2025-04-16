Bu “Ev” Testinden Kaç Puan Alabileceksin?

Nereden başlasak bilemedik ama açık olalım, bu kötü sonucu biz de beklemiyorduk. Bu sonuç senin aydınlanman olsun. Çünkü belki de ev işlerini biraz daha ciddiye alma zamanı gelmiştir, ne dersin? Temizlik ve düzen öyle gözünün korktuğu kadar zor şeyler değil, basit ipuçlarını uygulayarak ve temel doğruları öğrenerek bu konuda hızlı alışkanlıklar geliştirebilirsin. Haydi, düzene kaşı biraz daha motive ol ve harekete geç. Başarabileceğine eminiz! 💪✌️