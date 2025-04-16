Bu “Ev” Testinden Kaç Puan Alabileceksin?
Ev düzeni ve temizliği konusunda kendine güvendiğinden eminiz. Ama bakalım işin içine dekorasyon ve hijyen gibi konular girince ne yapacaksın? Eğer ev ve yaşam bilgilerini sınamaya hazırsan haydi başlayalım. Bu test aslında bilgi seviyenin ne kadar yüksek olduğunu gösterecek ve bilmediklerini öğrenmeni sağlayacak!
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1. Önce kolayla başlayalım. Evin havasını temiz tutmak için en etkili yöntem nedir?
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2. Halıları ne sıklıkla süpürmek gerekir?
3. Mobilya yerleşimindeki en önemli kriter nedir?
4. Küfleri çıkarmak için sirke veya çamaşır suyu kullanılması gerektiği doğru mu?
5. Çamaşır makinesini neden düzenli olarak temizlemek gerek?
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6. Peki çamaşır makinesi en iyi hangisiyle temizlenir?
7. Evdeki genç bitkilerin toprağı ne sıklıkla değiştirilmeli?
8. Yatak odası için en ideal sıcaklık kaç derece?
9. Lavabo giderlerini tıkamamak için ne yapmak gerekir?
10. Ev dekorasyonunda doğal ışıktan en iyi şekilde faydalanmak için hangi yöntem uygulanabilir?
Tam anlamıyla bir uzmansın.
Yeterli bilgiye sahipsin.
Daha iyi olabilirsin.
Bu kadar kötü bir sonucu biz de beklemiyorduk.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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