Senin En Belirgin Yönetici Özelliğin Ne?

Hakimiyet var sende, her konuda… İşe, çalışanlara, hayata… Sanki her şeyin üstesinden gelebilecek bir güç var içinde. Hatta alakasız konularda bile bir fikrin varmış gibi hissediyorsun. Herhangi bir sorunla karşılaştığında, çözüm hemen geliyor ve bunu çevrendeki insanlara güvenle gösteriyorsun. Bu kadar güven vermek, bir topluluğa böyle bir inanç aşılamak gerçekten büyük bir yetenek. İşin asıl güzelliği de burada: Herkes senin gibi birinin liderliğinde olmak ister, çünkü senin varlığın etrafına bir güven veriyor. İşte böyle yöneticilere gerçekten imreniyoruz, çünkü onlara bakınca ne olursa olsun, her şeyin bir çözümü olduğunu hissediyoruz.