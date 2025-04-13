onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Senin En Belirgin Yönetici Özelliğin Ne?

etiket Senin En Belirgin Yönetici Özelliğin Ne?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 17:01

Her yöneticinin kendine özgü bir tarzı vardır ve seninki de seni eşsiz kılan şey! Bu testle, liderlik yaklaşımını keşfedecek ve belki de farkında olmadığın yönlerini göreceksin. Hazırsan başlayalım! 

O zaman seni testeee!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İlk sorumuzla başladık bile! Bir yöneticinin ekibiyle arası nasıl olmalı?

2. İşteki stresli bir durumda nasıl tepki verirsin?

3. İdeal bir çalışma ortamı nasıl olmalı?

4. İtiraf zamanı, sen kendi başında senin gibi bir yöneticin olsun ister miydin?

5. Ekibinde herkes işini tamamladı ama biri yetişemedi. Nasıl bir yaklaşım sergilersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sence ekip arkadaşların seninle iş dışında arkadaş olmak ister mi?

6. Sence ekip arkadaşların seninle iş dışında arkadaş olmak ister mi?

7. Dürüst olmanı isteyeceğiz! Otorite konusunda kendini puanlamanı istiyoruz.

8. Son olarak, başarıyı nasıl tanımlarsın?

Baş kahramansın!

Senin en belirgin yöneticilik özelliğin yok çünkü sen yöneticiliğin vücut bulmuş halisin! Bu iş için doğmuşsun resmen. Yönetmek, karar almak, insanları yönlendirmek… Bunlar senin için ekstra bir çaba gerektirmiyor, çünkü içinden geliyor. Bütün şirketler senin gibi birinin hayalini kuruyor. Öyle sıradan bir yönetici de değil, tam bir lider! Şu duruşuna, hitabetine bir bak. Hakimiyet kendiliğinden geliyor. İnsanlar seni dinliyor, söylediklerine güveniyor. CEO mu lazım? Açsınlar seni izlesinler, yöneticilik nasıl yapılırmış öğrensinler! Çünkü sende her şey var. Strateji? Var. Karizma? Fazlasıyla. İkna kabiliyeti? O zaten doğuştan! Özetle, bu işin kitabı yazılacaksa, o kitabın baş kahramanı sensin!

Hakimiyet!

Hakimiyet var sende, her konuda… İşe, çalışanlara, hayata… Sanki her şeyin üstesinden gelebilecek bir güç var içinde. Hatta alakasız konularda bile bir fikrin varmış gibi hissediyorsun. Herhangi bir sorunla karşılaştığında, çözüm hemen geliyor ve bunu çevrendeki insanlara güvenle gösteriyorsun. Bu kadar güven vermek, bir topluluğa böyle bir inanç aşılamak gerçekten büyük bir yetenek. İşin asıl güzelliği de burada: Herkes senin gibi birinin liderliğinde olmak ister, çünkü senin varlığın etrafına bir güven veriyor. İşte böyle yöneticilere gerçekten imreniyoruz, çünkü onlara bakınca ne olursa olsun, her şeyin bir çözümü olduğunu hissediyoruz.

Vizyon!

Senin en öne çıkan yönetici özelliğin kesinlikle; vizyonlu görüşün. Her zaman geniş açılı, yenilikçi bir yaklaşım sergiliyorsun. Geleceği görebiliyor, ekibini bu vizyon doğrultusunda yönlendirebiliyorsun. Bu özellik, seni gerçekten fark yaratan bir lider yapıyor. Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için her zaman stratejik planlar yapıyorsun ve bu planlar sadece bugünü değil, geleceği de kapsıyor. Değişen zamanlara uyum sağlamak da senin için hiç zor olmuyor. Esneklik ve yeniliklere açıklık, seni daima bir adım önde tutuyor. İster küçük bir değişim, ister büyük bir yenilik olsun, senin gözün hep geleceğe dönük.

Motivasyon sağlama!

Sen bir yöneticide olması gereken en sevilen özelliğe sahipsin: Motive etme gücü! Bu, gerçekten olmazsa olmaz bir şey. Ne şirketler büyüdü bu sayede, çalışanlarının moralini yüksek tutan yerler her zaman kazandı. Sen de bunu çok iyi biliyorsun ve her hareketinde buna göre davranıyorsun. İnsanları anlaman, onların duygusal ihtiyaçlarına saygı göstermen, çalışanların motivasyonunu o kadar artırıyor ki… Kendini değerli hisseden bir ekip, her zaman daha verimli çalışır. Empatik bir yönetici olarak, ekibinin sorunlarını dinleyip, onlara değer verdiğini hissettiriyorsun. Ve bu, sadece iş ortamını değil, aynı zamanda performansı da artırıyor. Çünkü insanlar işlerine tutkuyla bağlı olduğunda, en iyi sonuçları elde etmek daha kolay oluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın