Senin En Belirgin Yönetici Özelliğin Ne?
Her yöneticinin kendine özgü bir tarzı vardır ve seninki de seni eşsiz kılan şey! Bu testle, liderlik yaklaşımını keşfedecek ve belki de farkında olmadığın yönlerini göreceksin. Hazırsan başlayalım!
O zaman seni testeee!
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1. İlk sorumuzla başladık bile! Bir yöneticinin ekibiyle arası nasıl olmalı?
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2. İşteki stresli bir durumda nasıl tepki verirsin?
3. İdeal bir çalışma ortamı nasıl olmalı?
4. İtiraf zamanı, sen kendi başında senin gibi bir yöneticin olsun ister miydin?
5. Ekibinde herkes işini tamamladı ama biri yetişemedi. Nasıl bir yaklaşım sergilersin?
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6. Sence ekip arkadaşların seninle iş dışında arkadaş olmak ister mi?
7. Dürüst olmanı isteyeceğiz! Otorite konusunda kendini puanlamanı istiyoruz.
8. Son olarak, başarıyı nasıl tanımlarsın?
Baş kahramansın!
Hakimiyet!
Vizyon!
Motivasyon sağlama!
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