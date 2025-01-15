Fakirlikten Kurtulmak İçin "Size Fakir Hissettiren Eşyaları Atın" Diyen Numeralog'a Güldüren Yorumlar Geldi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DEpuhbrNRmV/
'Enerji', 'manifest', 'ritüel' gibi terimler son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu kavramlar, modern yaşamın hızına ayak uydururken pek çok kişiye rehberlik eden önemli unsurlar haline geldi. Özellikle sosyal medyada birbirinden farklı ritüel videolarına rastlıyoruz. Pek çok kişi bu ritüellere tam anlamıyla inanıyor. Elbette bu konuların uzmanları da ortaya çıktı.
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Bir Numerolog, fakirliğin hissiyatla alakalı olduğunu, bu sebeple kendimizi fakir hissettiren eşyalarımızı atmamız gerektiğini söyledi.
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Elbette o videoya hem güldüren hem de uzun uzun düşündüren yorumlar geldi.
Videoyu buradan izleyebilirsiniz
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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