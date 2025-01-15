Fakirlikten Kurtulmak İçin "Size Fakir Hissettiren Eşyaları Atın" Diyen Numeralog'a Güldüren Yorumlar Geldi

'Enerji', 'manifest', 'ritüel' gibi terimler son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu kavramlar, modern yaşamın hızına ayak uydururken pek çok kişiye rehberlik eden önemli unsurlar haline geldi. Özellikle sosyal medyada birbirinden farklı ritüel videolarına rastlıyoruz. Pek çok kişi bu ritüellere tam anlamıyla inanıyor. Elbette bu konuların uzmanları da ortaya çıktı.