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Kızılcık Şerbeti'nin İki Apo'su Karşı Karşıya Geldi: "Benim Oynadığım Apo'ya Gıcık Oluyor musun?"

Kızılcık Şerbeti'nin İki Apo'su Karşı Karşıya Geldi: "Benim Oynadığım Apo'ya Gıcık Oluyor musun?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.04.2025 - 22:22

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Her bölümüyle olay olan Kızılcık Şerbeti, yayınlanmaya başladığı dönemden bu yana televizyonun en çok konuşulan işlerinden biri bildiğiniz üzere. Dizinin başrollerinden Settar Tanrıöğen, geçirdiği rahatsızlık sonrası diziden ayrılmak zorunda kalmış, yerine ise Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti. Elbette bu konuda da insanlar ikiye bölündü. Kimileri yeni oyuncuyu karaktere yakıştıramazken kimileri ise nokta atışı bir seçim olduğunu savundu. 

Dizinin yeni Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan Empati isimli programında eski Apo Settar Tanrıöğren'i konuk etti. Dizinin hayranlarını heyecanlandıran o buluşmadan Ahmet Mümtaz Taylan, Settar Tanrıöğren'e 'Benim oynadığım Apo'ya gıcık oluyor musun?' sorusunu sordu.

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İki usta oyuncu yaptıkları sohbetle de kendilerine bir kere daha hayran bıraktı.

İki usta oyuncu yaptıkları sohbetle de kendilerine bir kere daha hayran bıraktı.

Diziyi çok fazla izleme şansı olmadığını söyleyen Tanrıöğen, Ahmet Mümtaz Taylan'a çok zor bir sorumluluk aldığını, ona müteşekkir olduğunu söyledi.

"Gıcık olmamı gerektirecek bir şey yok" diyen Tanrıöğen, "Emeğine hayranım" diyerek Ahmet Mümtaz Taylan'ın hakkını teslim etti.

"Gıcık olmamı gerektirecek bir şey yok" diyen Tanrıöğen, "Emeğine hayranım" diyerek Ahmet Mümtaz Taylan'ın hakkını teslim etti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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