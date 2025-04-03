Her bölümüyle olay olan Kızılcık Şerbeti, yayınlanmaya başladığı dönemden bu yana televizyonun en çok konuşulan işlerinden biri bildiğiniz üzere. Dizinin başrollerinden Settar Tanrıöğen, geçirdiği rahatsızlık sonrası diziden ayrılmak zorunda kalmış, yerine ise Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti. Elbette bu konuda da insanlar ikiye bölündü. Kimileri yeni oyuncuyu karaktere yakıştıramazken kimileri ise nokta atışı bir seçim olduğunu savundu.

Dizinin yeni Apo'su Ahmet Mümtaz Taylan Empati isimli programında eski Apo Settar Tanrıöğren'i konuk etti. Dizinin hayranlarını heyecanlandıran o buluşmadan Ahmet Mümtaz Taylan, Settar Tanrıöğren'e 'Benim oynadığım Apo'ya gıcık oluyor musun?' sorusunu sordu.