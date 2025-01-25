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Bir Yabancının Gözünden Lokma Kültürü: "Neden Bu Küçük Tatlı Topları İkram Ediyorlar?"

Bir Yabancının Gözünden Lokma Kültürü: "Neden Bu Küçük Tatlı Topları İkram Ediyorlar?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.01.2025 - 17:59

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Türkiye'nin dört bir yanında lokma kültürü, hala devam ediyor. Bu tatlı, özellikle özel günlerde ve vefat eden yakınları anmak için halkın bir araya gelmesini sağlar. Lokma, ülkemizin en sevilen tatlılarından biri olup, herkesin ağız tadına hitap eder. Bu tatlı, genellikle kızartıldıktan sonra şerbetle tatlandırılır. Her ne kadar lokma, her bölgede biraz farklılık gösterebilse de, genel olarak herkesin beğenisini kazanmayı başarır. Lokma, Türkiye'nin en önemli tatlılarından biri olup, tarihi ve kültürel değeri ile de ön plana çıkar. Bu tatlı, aynı zamanda Türkiye'nin misafirperverliğini ve cömertliğini de yansıtır.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDuT4m...
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Uzun yıllardır ülkemizde yaşayan Franziska Niehus lokma kültürünü tanıttığı bir video paylaştı.

Uzun yıllardır ülkemizde yaşayan Franziska Niehus lokma kültürünü tanıttığı bir video paylaştı.

"Neden bu küçük tatlı topları ikram ediyorlar" başlıklı videosunda yaptığı detaylı tanıtım izleyenlerin beğenisini topladı.

"Neden bu küçük tatlı topları ikram ediyorlar" başlıklı videosunda yaptığı detaylı tanıtım izleyenlerin beğenisini topladı.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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