Bir Kadın Burnu Kanadığında Yapılan Yanlış Müdahale ile Nasıl Gözünü Kaybettiğini Anlattı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sibelorucc/vi...
Acil durumlar karşısında doğru ilk yardım uygulamalarının kritik bir önemi bulunuyor. Hatalı bir müdahale, durumu daha da kötüleştirebilir ve hatta hayati tehlike oluşturabilir. Bu nedenle, herkesin temel ilk yardım bilgisine sahip olması ve bu bilgileri doğru bir şekilde uygulayabilmesi gerekiyor. Bu, hem kendi hayatımızı hem de başkalarının hayatını kurtarabilir. İlk yardım, acil durumlarda hayat kurtarmanın en etkili yollarından biridir ve bu konuda bilinçlenmek, toplum sağlığı için büyük önem taşır. Bu yüzden, ilk yardım eğitimlerine katılmak ve bu konuda bilgi sahibi olmak her bireyin sorumluluğudur.
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'sibelorucc' isimli bir sosyal medya kullanıcısı ilkokulda yaşadığı bir burun kanamasına yapılan yanlış müdahale sebebiyle gözünü nasıl kaybettiğini anlattı.
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Hem yanlış müdahale hem de dikkatsizlik sebebiyle gelinen nokta, ilk yardım bilmenin önemini bir kere daha hatırlattı.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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