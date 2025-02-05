Biz Böyle mi Konuşuyoruz? Bir İngiliz Ana Dilini Türk Aksanıyla Konuştu

İngilizce öğrenmek çoğumuz için karmaşık bir yolculuk olmuştur. Okul yıllarımız boyunca İngilizce eğitimi aldığımız halde, dilin tam anlamıyla hakimiyetini sağlamakta zorlanıyoruz. Özellikle konuşma ve iletişim kurma kısmı, birçok kişi için stres kaynağı olabiliyor. İletişim kurma konusunda yaşanan çekingenlik, bu dil öğrenme sürecini daha da zorlaştırıyor. Peki aksanımız dışardan nasıl duyuluyor?