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Biz Böyle mi Konuşuyoruz? Bir İngiliz Ana Dilini Türk Aksanıyla Konuştu

Biz Böyle mi Konuşuyoruz? Bir İngiliz Ana Dilini Türk Aksanıyla Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.02.2025 - 17:29

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İngilizce öğrenmek  çoğumuz için karmaşık bir yolculuk olmuştur. Okul yıllarımız boyunca İngilizce eğitimi aldığımız halde, dilin tam anlamıyla hakimiyetini sağlamakta zorlanıyoruz. Özellikle konuşma ve iletişim kurma kısmı, birçok kişi için stres kaynağı olabiliyor. İletişim kurma konusunda yaşanan çekingenlik, bu dil öğrenme sürecini daha da zorlaştırıyor. Peki aksanımız dışardan nasıl duyuluyor?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFhd66...
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Bir İngiliz, Türklerin İngilizce konulmasını taklit etti.

Bir İngiliz, Türklerin İngilizce konulmasını taklit etti.

Ana dilini Türkler gibi konuşan adamın konuması gerçekten bir Türkün İngilizce konuşmasını aratmadı.

Ana dilini Türkler gibi konuşan adamın konuması gerçekten bir Türkün İngilizce konuşmasını aratmadı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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