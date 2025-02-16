En Tatlı Kutlama: Sevgililer Günü'nde Eşi İçin Papatya Toplayan Amcanın Sürprizi İçinizi Isıtacak

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bayan.yargic2...
Sevgililer Günü bu sene oldukça renkli geçti. 7'den 70'e herkes sevdiklerine tatlı sürprizler yaptı. Dünyanın dört bir yanından birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.
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Bir amca, Sevgililer Günü'nde yanında olamadığı eşi için papatya toplayarak durumu telafi etti.
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Dizlerinin üzerine çökerek kutlamasını yapan amcanın o anları kalpleri ısıttı.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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