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Derbide Başlama Vuruşundan Önce Yaşananlar

Derbide Başlama Vuruşundan Önce Yaşananlar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
02.04.2025 - 19:49

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk 11'lerini açıkladı. Galatasaray'da Okan Buruk, kaleyi Günay Güvenç'e emanet etti. Fenerbahçe'de ise Jose Mourinho, Dzeko ve Tadic'i yedek bıraktı. Mücadelenin başlamasına dakikalar kala taraftarlar siyasi gündeme tepki gösterdi.

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Tribünler “Hak, hukuk, adalet” tezahüratı yaptı. 👇

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

Fenerbahçe'nin ilk 11'i

İrfan Can Eğribayat, Çağlar, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Amrabat, Fred, Kostic, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

Galatasaray'ın ilk 11'i

Galatasaray'ın ilk 11'i

Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Osimhen

Stadyumda Volkan Konak şarkıları çalındı, hayatını kaybeden ünlü sanatçı anıldı.

Stadyumda Volkan Konak şarkıları çalındı, hayatını kaybeden ünlü sanatçı anıldı.

Sports Digitale'den Selin Kocatürk, henüz Galatasaraylı futbolcular ısınmaya gelmeden stadyum hoparlöründen "miyav" sesi açıldığını paylaştı.

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Ertan Süzgün de sarı-kırmızı futbolcuların sahaya adım attığı anları böyle aktardı 👇

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'nun maç önü görüşü 👇

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'nun maç önü görüşü 👇

'Bir hayali olan takıma karşı oynayacağız yarı finale de geçersek Konyaspor ile. Ama önce bu maça odaklanmalıyız. Bu akşam tur atlayan takımın Konya'ya karşı çok zor bir maçı olacak. Bu maçı kazansak dahi ligde psikolojik üstünlüğü ele alacağımızı düşünmüyorum. Üstünlük her zaman lider olan takımdadır. Şu anda 1 maçları fazla olsa da 6 puan avantajları var.'

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un maç önü görüşü 👇

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un maç önü görüşü 👇

'Bu maçı düşünürken maçın devamını da düşünüyorsunuz. Maç sadece 90 dakika sürmeyelebilir. İki takım da 90 dakikayı bitirmek isteyecek. Hedefimiz bu. Uzun süre sonra tam kadroya yakın şekilde kadroya çıkıyoruz. Kupa maçlarında Günay oynadı hep, Günay ile devam ediyoruz. Kaan uzun zamandır oynamamıştı, oyun kurmada bizim için önemli oyuncu. Bu maçta onu düşündük.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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