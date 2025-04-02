'Bir hayali olan takıma karşı oynayacağız yarı finale de geçersek Konyaspor ile. Ama önce bu maça odaklanmalıyız. Bu akşam tur atlayan takımın Konya'ya karşı çok zor bir maçı olacak. Bu maçı kazansak dahi ligde psikolojik üstünlüğü ele alacağımızı düşünmüyorum. Üstünlük her zaman lider olan takımdadır. Şu anda 1 maçları fazla olsa da 6 puan avantajları var.'