Derbide Başlama Vuruşundan Önce Yaşananlar
Derbide Başlama Vuruşundan Önce Yaşananlar
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final için sahaya çıkacak olan Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk 11'lerini açıkladı. Galatasaray'da Okan Buruk, kaleyi Günay Güvenç'e emanet etti. Fenerbahçe'de ise Jose Mourinho, Dzeko ve Tadic'i yedek bıraktı. Mücadelenin başlamasına dakikalar kala taraftarlar siyasi gündeme tepki gösterdi.
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Tribünler “Hak, hukuk, adalet” tezahüratı yaptı. 👇
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Galatasaray'ın ilk 11'i
Stadyumda Volkan Konak şarkıları çalındı, hayatını kaybeden ünlü sanatçı anıldı.
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Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'nun maç önü görüşü 👇
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un maç önü görüşü 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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