100 Yıl İlerde Yaşıyorlar: Japonya Marketlerindeki Ödeme Sistemine Bayılacaksınız

Japonya son dönemin en çok dikkat çeken ve ziyaretçi ağılayan ülkelerinin başında geliyor. Japonya'nın teknoloji alanındaki ileri seviyesi ülkeyi ziyaret edenleri şaşkına çeviriyor. Sosyal medyada her gün Japonya'nın bir yeni teknolojik gelişmelerle her birimizi şaşkına çeviriyor.

'candanakgul' isimli bir sosyal medya kullanıcısı Japonya'da bir markette karşılaştığı bir uygulamayı paylaştı. Ödemenin doğrudan alışveriş sepetinden yapıldığı uygulama beğeni topladı.