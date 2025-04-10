100 Yıl İlerde Yaşıyorlar: Japonya Marketlerindeki Ödeme Sistemine Bayılacaksınız

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIL0yb...
Japonya son dönemin en çok dikkat çeken ve ziyaretçi ağılayan ülkelerinin başında geliyor. Japonya'nın teknoloji alanındaki ileri seviyesi ülkeyi ziyaret edenleri şaşkına çeviriyor. Sosyal medyada her gün Japonya'nın bir yeni teknolojik gelişmelerle her birimizi şaşkına çeviriyor.
'candanakgul' isimli bir sosyal medya kullanıcısı Japonya'da bir markette karşılaştığı bir uygulamayı paylaştı. Ödemenin doğrudan alışveriş sepetinden yapıldığı uygulama beğeni topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Japonların teknolojiye olan hakimiyeti ve bu konudaki ilerlemeleri, onları bu alanda öne çıkaran bir özelliktir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın