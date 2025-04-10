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100 Yıl İlerde Yaşıyorlar: Japonya Marketlerindeki Ödeme Sistemine Bayılacaksınız

100 Yıl İlerde Yaşıyorlar: Japonya Marketlerindeki Ödeme Sistemine Bayılacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.04.2025 - 16:29 Son Güncelleme: 10.04.2025 - 17:11

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Japonya son dönemin en çok dikkat çeken ve ziyaretçi ağılayan ülkelerinin başında geliyor. Japonya'nın teknoloji alanındaki ileri seviyesi ülkeyi ziyaret edenleri şaşkına çeviriyor. Sosyal medyada her gün Japonya'nın bir yeni teknolojik gelişmelerle her birimizi şaşkına çeviriyor. 

'candanakgul' isimli bir sosyal medya kullanıcısı Japonya'da bir markette karşılaştığı bir uygulamayı paylaştı. Ödemenin doğrudan alışveriş sepetinden yapıldığı uygulama beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DIL0yb...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Japonların teknolojiye olan hakimiyeti ve bu konudaki ilerlemeleri, onları bu alanda öne çıkaran bir özelliktir.

Japonların teknolojiye olan hakimiyeti ve bu konudaki ilerlemeleri, onları bu alanda öne çıkaran bir özelliktir.

Teknolojiyi günlük yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmiş olan Japonlar, bu sayede yaşamlarını daha da kolaylaştırıyor. Teknolojiyi sadece bir araç olarak değil, aynı zamanda yaşamlarını daha da zenginleştiren bir unsur olarak görmeleri, onların bu alandaki başarısının anahtarını oluşturuyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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