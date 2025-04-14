Elazığ’da Bir Esnaf Yavuz Ağıralioğlu’na Dert Yandı: “Milliyetçiler 40 Yaşından Sonra Komünist Oldu”
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Elazığ seyahatinde esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla ülke gündemine dair sohbet etti. Konu siyasete de geldi. Bir vatandaş ise ülke durumunun getirisi olarak vatandaşların siyasi görüşlerinin de değiştini dile getirdi. “Milliyetçiler, milliyetçiliği bıraktı. İnsanlar 40 yaşından sonra komünist oldu.” sözleri dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim.
Kaynak: Kısa Dalga
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“İnsanların artık ne olduğunu da bilemiyorsun”
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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