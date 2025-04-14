Elazığ’da Bir Esnaf Yavuz Ağıralioğlu’na Dert Yandı: “Milliyetçiler 40 Yaşından Sonra Komünist Oldu”

Vatandaş bu sözlerine ek olarak,

'Yavuz Beyin de dediği gibi millet artık siyasetten nefret etti. Doğru konuşana bile inanamıyoruz, artık öyle bir hal aldı. Çünkü herkes bir şey söylüyor ama söyledikten sonra bakıyorsunuz olay farklı boyuta döndü. Bizim ülkede her şeyden önce doğruluğu ve adaleti sağlamamız lazım.”

cümlelerini de kullandı.