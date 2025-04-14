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Elazığ’da Bir Esnaf Yavuz Ağıralioğlu’na Dert Yandı: “Milliyetçiler 40 Yaşından Sonra Komünist Oldu”

Elazığ’da Bir Esnaf Yavuz Ağıralioğlu’na Dert Yandı: “Milliyetçiler 40 Yaşından Sonra Komünist Oldu”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
14.04.2025 - 08:47

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Elazığ seyahatinde esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla ülke gündemine dair sohbet etti. Konu siyasete de geldi. Bir vatandaş ise ülke durumunun getirisi olarak vatandaşların siyasi görüşlerinin de değiştini dile getirdi. “Milliyetçiler, milliyetçiliği bıraktı. İnsanlar 40 yaşından sonra komünist oldu.” sözleri dikkat çekti. Gelin detaylara geçelim.

Kaynak: Kısa Dalga

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İşte detaylar 👇

“İnsanların artık ne olduğunu da bilemiyorsun”

“İnsanların artık ne olduğunu da bilemiyorsun”

Vatandaş bu sözlerine ek olarak, 

'Yavuz Beyin de dediği gibi millet artık siyasetten nefret etti. Doğru konuşana bile inanamıyoruz, artık öyle bir hal aldı. Çünkü herkes bir şey söylüyor ama söyledikten sonra bakıyorsunuz olay farklı boyuta döndü. Bizim ülkede her şeyden önce doğruluğu ve adaleti sağlamamız lazım.”

cümlelerini de kullandı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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