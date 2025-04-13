AKP'li Belediye Başkanı Hakan Bahadır CHP’li Kadın Meclis Üyesine Hakaret Etti: "Sahtekarsın, Şerefsizsin..."

Ülkemizde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de yerel belediye meclislerinde zaman zaman tansiyon yükseliyor. Siyasi görüş ayrılıklarının çatışmaya dönüştüğü bu toplantılarda zaman zaman hakaret içeren sözler de duyulabiliyor.

Son olarak, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde gerçekleşen toplantıda da benzer bir durum yaşandı. Bahçelievler Belediye Başkanı AKP’li Hakan Bahadır, toplantı sırasında CHP’li kadın meclis üyesine yönelik ağır ifadeler kullandı.