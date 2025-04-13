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AKP'li Belediye Başkanı Hakan Bahadır CHP’li Kadın Meclis Üyesine Hakaret Etti: "Sahtekarsın, Şerefsizsin..."

AKP'li Belediye Başkanı Hakan Bahadır CHP’li Kadın Meclis Üyesine Hakaret Etti: "Sahtekarsın, Şerefsizsin..."

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
14.04.2025 - 00:06

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Ülkemizde hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de yerel belediye meclislerinde zaman zaman tansiyon yükseliyor. Siyasi görüş ayrılıklarının çatışmaya dönüştüğü bu toplantılarda zaman zaman hakaret içeren sözler de duyulabiliyor.

Son olarak, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde gerçekleşen toplantıda da benzer bir durum yaşandı. Bahçelievler Belediye Başkanı AKP’li Hakan Bahadır, toplantı sırasında CHP’li kadın meclis üyesine yönelik ağır ifadeler kullandı.

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Video, gazeteci İsmail Arı tarafından paylaşıldı👇

Bahadır'ın, “İftiracısınız, sahtekarsın sen, şerefsizsin” sözleri meclisteki tansiyonu bir anda yükseltti.

Bahadır'ın, “İftiracısınız, sahtekarsın sen, şerefsizsin” sözleri meclisteki tansiyonu bir anda yükseltti.

Yaşananlar salonda büyük tepkiyle karşılanırken, ortamın daha da gerilmesi üzerine oturuma 5 dakikalık ara verildi.

Söz konusu ifadelerin sosyal medyaya da yansımasıyla birlikte kamuoyunda tepki büyüdü. Başkan Bahadır’ın bu tutumu, özellikle kadın meclis üyelerine yönelik söylemler açısından sert eleştirilere neden oldu.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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