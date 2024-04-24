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Tahta Bacağıyla Yolda Rahat Rahat Yürüyen Kadını Tek Sözüyle Yerle Bir Eden Genç: "Nazarım Değdi Galiba"

Tahta Bacağıyla Yolda Rahat Rahat Yürüyen Kadını Tek Sözüyle Yerle Bir Eden Genç: "Nazarım Değdi Galiba"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 17:47

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Tahta Bacak gösterisi geçmişten günümüze gösteri dünyasında yerini koruyor. Oldukça zor ve tehlikeli görünen bu gösteri türü özellikle çocukların ilgisini çekiyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@17yyusuff/vid...
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Tahta bacağıyla gösteri yapacağı yere giden bir kadın, çocukların hayran bakışlarıyla karşılaştı.

Tahta bacağıyla gösteri yapacağı yere giden bir kadın, çocukların hayran bakışlarıyla karşılaştı.

O sırada yere kapaklanarak yürekleri ağıza getiren kadın olayı yaralanmadan atlatabildi.

O sırada yere kapaklanarak yürekleri ağıza getiren kadın olayı yaralanmadan atlatabildi.

İşte o anlar;

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