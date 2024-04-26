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Venezuela'da Hapishaneden Kaçmaya Çalışan Mahkumları Kazdıkları Tünelin Sonunda Polisler Karşıladı

Venezuela'da Hapishaneden Kaçmaya Çalışan Mahkumları Kazdıkları Tünelin Sonunda Polisler Karşıladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 18:26

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Tünel kazmak, yüzyıllardır kullanılan bir hapisten kaçma yöntemi. Bir kaşık ya da bir çivi gibi basit bir malzeme ile, zorlu ve meşakkatli bir süreç olan tünel kazma işlemi gerçekleştirilir. Bu, hapishane duvarlarını aşmanın en etkili yolu olarak görülür. Ancak, bu yöntem sadece fiziksel güç ve dayanıklılık gerektirmez, aynı zamanda sabır ve stratejik düşünce de gerektirir.

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Venezuela'da bir grup mahkum da hapishaneden kaçmak için bu yönteme başvurdu.

Venezuela'da bir grup mahkum da hapishaneden kaçmak için bu yönteme başvurdu.

Fakat tünelin sonunda kendilerini polisler karşılayınca, ortaya Hababam Sınıfı sahnesini aratmayan görüntüler çıktı.

Fakat tünelin sonunda kendilerini polisler karşılayınca, ortaya Hababam Sınıfı sahnesini aratmayan görüntüler çıktı.

İşte o anlar;

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