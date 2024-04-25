Conkbayırı'na Gelen Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'nden Bir Grup Haka Dansıyla Dedelerini Andı

Çanakkale Kara Savaşları’nın 109. yıl dönümü nedeniyle Conkbayırı’ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda anma törenin düzenlendi. Törene Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri de katıldı.
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Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'in de katıldığı törende Yeni Zelanda ve Türkiye ulusal marşları okundu.
Tören sonunda Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri'nden bir grup asker dedelerini Haka Dansı'yla andı.
İşte o anlar;
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