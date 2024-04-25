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"Çocuğunuz Ateist Olsa Ne Tepki Verirdiniz?" Sorusuna Verilen Akılalmaz Cevaplar: "Döverdim, Öldürürdüm"

"Çocuğunuz Ateist Olsa Ne Tepki Verirdiniz?" Sorusuna Verilen Akılalmaz Cevaplar: "Döverdim, Öldürürdüm"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 14:34

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Çocukların birer birey olduğunu ve onların kendi dünyaları ve dünya görüşleri olabileceğini kabul etmek, ebeveynler için her zaman kolay olamıyor. Kendi dünyalarını ve perspektiflerini oluşturma yetisine sahip olan bu küçük bireylerin, bu özelliklerini anlamak ve kabul etmek, ebeveynlerin karşılaştığı en büyük meydan okumalardan biri haline gelebiliyor.

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Kayseri'de vatandaşlara "Çocuğunuz ateist olsa ne tepki verirdiniz?" sorusu soruldu.

Kayseri'de vatandaşlara "Çocuğunuz ateist olsa ne tepki verirdiniz?" sorusu soruldu.

Cevaplar arasında oldukça hoşgörülü fikirler olsa da bazı cevaplar kan dondurdu.

Cevaplar arasında oldukça hoşgörülü fikirler olsa da bazı cevaplar kan dondurdu.

İşte o video;

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