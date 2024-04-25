"Çocuğunuz Ateist Olsa Ne Tepki Verirdiniz?" Sorusuna Verilen Akılalmaz Cevaplar: "Döverdim, Öldürürdüm"

Çocukların birer birey olduğunu ve onların kendi dünyaları ve dünya görüşleri olabileceğini kabul etmek, ebeveynler için her zaman kolay olamıyor. Kendi dünyalarını ve perspektiflerini oluşturma yetisine sahip olan bu küçük bireylerin, bu özelliklerini anlamak ve kabul etmek, ebeveynlerin karşılaştığı en büyük meydan okumalardan biri haline gelebiliyor.