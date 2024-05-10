Game of Thrones'un Yıldızı Peter Dinklage'le Tanışmayı Bekleyen Kadının Tatlı Heyecanı İzleyenleri Gülümsetti

Efsane dizi 'Game of Thrones'da canlandırdığı Tyrion Lannister karakteriyle dört kez Primetime Emmy Ödülü kazanan oyuncu Peter Dinklage'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi Hollywood'un alışık olduğu fiziksel görünümden farklı olmasına rağmen büyük bir etki yaratmayı başarmış ve dünya çapında milyonlarca hayran kazanmış bir oyuncu.