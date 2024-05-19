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Patates Kızarmasının Nasıl Yenmesi Gerektiğini Gösteren Kadının Videosunu İzlerken Yorulacaksınız

Patates Kızarmasının Nasıl Yenmesi Gerektiğini Gösteren Kadının Videosunu İzlerken Yorulacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.05.2024 - 13:59

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Yemekte uyulması gereken görgü kuralları, günlük hayatımızda pek de dikkat ettiğimiz bir konu değil. Her birimiz çevremizdekileri yemek yerken ses ve görüntü açısından rahatsız etmediğimiz şekilde karnımızı doyuruyoruz ama bildiğiniz üzere yemek yemenin aslında pek çok kuralı var.

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Bir kadın, dışarda patates kızartmasını nasıl yememiz gerektiğini gösterdiği bir video paylaştı.

Bir kadın, dışarda patates kızartmasını nasıl yememiz gerektiğini gösterdiği bir video paylaştı.

Fakat videoda gösterdiği stiller, sadece izlerken bile yordu.

Fakat videoda gösterdiği stiller, sadece izlerken bile yordu.

İşte o video;

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