Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe Beko Oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe Beko Oldu
Fenerbahçe Beko, play-off final serisi 4’üncü maçında Anadolu Efes’i uzatmalarda 80-72 mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirdi ve şampiyon oldu.
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Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, play-off dördüncü maçında karşı karşıya geldi.
Normal süresi 64-64 biten müsabaka uzatmalara gidilirken Fenerbahçe Beko rakibine uzatmalar sonunda 80-72'lik skorla üstünlük kurdu ve seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu.
Sarı-lacivertliler bu zaferle birlikte ligdeki 11. şampiyonluğunu elde etti.
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Hani yapı vardı fetö vardı dış minnaklar engelliyordu fener nasıl şampiyon olur hayret! Sadece futbolda mı yapı var bu yapı? Yoksa fener kendi beceriksizliği... Devamını Gör
yaa sen ne diyorsun şimdi konuşturma beni bak işini gett akşam akşam...
Tebrikler Fenerbahçe Spor Kulübü 💛💙🇹🇷
helal olsun size fenerbahçe 💛💙