Görüş Bildir
Haberler
Spor
Basketbol , Futbol
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe Beko Oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig Şampiyonu Fenerbahçe Beko Oldu

Fenerbahçe
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 22:44 Son Güncelleme: 12.06.2024 - 23:00

Fenerbahçe Beko, play-off final serisi 4’üncü maçında Anadolu Efes’i uzatmalarda 80-72 mağlup ederek seride durumu 3-1’e getirdi ve şampiyon oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, play-off dördüncü maçında karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, play-off dördüncü maçında karşı karşıya geldi.

Normal süresi 64-64 biten müsabaka uzatmalara gidilirken Fenerbahçe Beko rakibine uzatmalar sonunda 80-72'lik skorla üstünlük kurdu ve seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu.

Normal süresi 64-64 biten müsabaka uzatmalara gidilirken Fenerbahçe Beko rakibine uzatmalar sonunda 80-72'lik skorla üstünlük kurdu ve seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu.

Sarı-lacivertliler bu zaferle birlikte ligdeki 11. şampiyonluğunu elde etti.

Sarı-lacivertliler bu zaferle birlikte ligdeki 11. şampiyonluğunu elde etti.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
47
33
8
5
3
2
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Max Fucktor

Hani yapı vardı fetö vardı dış minnaklar engelliyordu fener nasıl şampiyon olur hayret! Sadece futbolda mı yapı var bu yapı? Yoksa fener kendi beceriksizliği... Devamını Gör

Kerem Senol

yaa sen ne diyorsun şimdi konuşturma beni bak işini gett akşam akşam...

roa

Tebrikler Fenerbahçe Spor Kulübü 💛💙🇹🇷

gmzebrkts

helal olsun size fenerbahçe 💛💙