Fenerbahçe Beko'nun Mağlubiyeti Sonrası Fatih Terim'in Kızı Merve Terim'den Olay Sözler!
Fenerbahçe Beko'nun Mağlubiyeti Sonrası Fatih Terim'in Kızı Merve Terim'den Olay Sözler!
Fatih Terim'in kızı Merve Terim, Anadolu Efes'in Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Terim'in sözlerinin hedefinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç vardı.
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Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 82-81 mağlup etmişti.
Lacivert-beyazlılar, galibiyeti Larkin'in son saniyede attığı basketle elde etmiş ve seriyi dördüncü maça taşımayı başarmıştı. Ev sahibi, karşılaşmadan galip ayrılsaydı şampiyonluğunu ilan edecekti.
Kritik zaferin ardından Fatih Terim'in kızı Merve Terim'den sürpriz bir paylaşım geldi.
Terim, Instagram hesabından maç sonucu paylaşarak "Arkadaşlar neyi başardığınızı anlamıyorsunuz.. Büyük partiyi bozdunuz.'' dedi ve Anadolu Efes'i tebrik etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından “Ne elde ettiğinizi anlayın. Büyük partiyi dağıttınız. Yenilmezlik serilerini bitirdiniz. Şarkıcılar gidiyorlar. Podyumları söküyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.
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