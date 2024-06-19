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Sergen Yalçın Arda Güler'in Gürcistan Maçındaki Performansını Yorumladı: "Attığı Gol Dışında Oyunda Hiç Yok."

Sergen Yalçın Arda Güler'in Gürcistan Maçındaki Performansını Yorumladı: "Attığı Gol Dışında Oyunda Hiç Yok."

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 21:04 Son Güncelleme: 19.06.2024 - 21:08

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Euro 2024 macerasında Gürcistan ile karşı karşıya gelen milli takımımız 3-1'lik skor ile maçın galibi oldu. Maçın en çok konuşulan isimlerinden biri Arda Güler oldu.

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Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Sergen Yalçın, Arda Güler hakkında da yorumda bulundu.

Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Sergen Yalçın, Arda Güler hakkında da yorumda bulundu.

"Arda'nın çok daha fazla oyuna ağırlığını koyması lazım. Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda. Tamam müthiş bir gol attı kazanmamızı sağladı ona altın madalya takalım ama malesef hiç yok. Attığı gol dışında yani oyunda hiç yok." diyen Yalçın'a kimileri tepki gösterirken kimileri ise haklı buldu.

"Arda'nın çok daha fazla oyuna ağırlığını koyması lazım. Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda. Tamam müthiş bir gol attı kazanmamızı sağladı ona altın madalya takalım ama malesef hiç yok. Attığı gol dışında yani oyunda hiç yok." diyen Yalçın'a kimileri tepki gösterirken kimileri ise haklı buldu.

İşte o yorum;

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