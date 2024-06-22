Zeki Uzundurukan Montella’nın Beşiktaş ve Trabzonsporlu Oyunculara Karşı Bir Önyargısı Olduğunu Söyledi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Gollerden birinin, kendi kalemize atmamızla gelmesi üzerine maçın üzerine de pek çok eleştiri geldi.
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Zeki Uzundurukan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Beşiktaş ve Trabzonsporlu oyunculara karşı bir önyargısı olduğunu düşündüğünü söyledi.
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Ayrıca teknik direktörün hiç özeleştiri yapmadığını söyleyen Uzundurukan'ın sözlerini kimileri haklı bulurken kimileri ise yersiz buldu.
İşte o yorum;
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Kuntz'a o kadar dayanan, Şenol'u 2020'den hemen sonra kovmayanlar bu adama da biraz anlayışlı olsun bir zahmet.