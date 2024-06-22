Zeki Uzundurukan Montella’nın Beşiktaş ve Trabzonsporlu Oyunculara Karşı Bir Önyargısı Olduğunu Söyledi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Gollerden birinin, kendi kalemize atmamızla gelmesi üzerine maçın üzerine de pek çok eleştiri geldi.