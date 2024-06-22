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Zeki Uzundurukan Montella’nın Beşiktaş ve Trabzonsporlu Oyunculara Karşı Bir Önyargısı Olduğunu Söyledi

Zeki Uzundurukan Montella’nın Beşiktaş ve Trabzonsporlu Oyunculara Karşı Bir Önyargısı Olduğunu Söyledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.06.2024 - 23:25 Son Güncelleme: 22.06.2024 - 23:40

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Gollerden birinin, kendi kalemize atmamızla gelmesi üzerine maçın üzerine de pek çok eleştiri geldi.

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Zeki Uzundurukan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Beşiktaş ve Trabzonsporlu oyunculara karşı bir önyargısı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Zeki Uzundurukan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Beşiktaş ve Trabzonsporlu oyunculara karşı bir önyargısı olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ayrıca teknik direktörün hiç özeleştiri yapmadığını söyleyen Uzundurukan'ın sözlerini kimileri haklı bulurken kimileri ise yersiz buldu.

Ayrıca teknik direktörün hiç özeleştiri yapmadığını söyleyen Uzundurukan'ın sözlerini kimileri haklı bulurken kimileri ise yersiz buldu.

İşte o yorum;

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Kuntz'a o kadar dayanan, Şenol'u 2020'den hemen sonra kovmayanlar bu adama da biraz anlayışlı olsun bir zahmet.