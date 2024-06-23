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Hailey Bieber'ın Arkasından Kapkaççı Gibi Giden Justin Bieber'in Karısıyla Uyumsuzluğu "Şaka Mı?" Dedirtti

Hailey Bieber'ın Arkasından Kapkaççı Gibi Giden Justin Bieber'in Karısıyla Uyumsuzluğu "Şaka Mı?" Dedirtti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 16:35

Yeni anne ve baba adayımız Justin ve Hailey Bieber çiftinin tarzları sık sık dillere düşüyor bildiğiniz gibi. Hailey Bieber'ın dantelli kıyafetinin yanında kapkaççı kılıklı Justin tepki çekti.

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Magazin gündeminin sevilen çiftlerinden olan Hailey ve Justin Bieber çifti uzun süredir beklenen hamilelik haberini geçtiğimiz aylarda vermişti.

Magazin gündeminin sevilen çiftlerinden olan Hailey ve Justin Bieber çifti uzun süredir beklenen hamilelik haberini geçtiğimiz aylarda vermişti.

Hamilelik haberiyle sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara son gaz devam eden Bieber ikilisi tarzlarıyla dikkat çeken isimlerden.

Hamilelik haberiyle sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlara son gaz devam eden Bieber ikilisi tarzlarıyla dikkat çeken isimlerden.

Görünüşleriyle daha önce de sık sık magazin manşetlerine yansıyan ikili yine kameralara uyumsuzluklarıyla yakalandı.

Görünüşleriyle daha önce de sık sık magazin manşetlerine yansıyan ikili yine kameralara uyumsuzluklarıyla yakalandı.

Göz katan uyumsuzluklarıyla kadrajlara yakalanan çiftimiz dillere fena düştü. "Bu uyumsuzluk şaka mı?" "Zenginler giyinemiyor" gibi yorumlar gecikmedi.

Göz katan uyumsuzluklarıyla kadrajlara yakalanan çiftimiz dillere fena düştü. "Bu uyumsuzluk şaka mı?" "Zenginler giyinemiyor" gibi yorumlar gecikmedi.

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