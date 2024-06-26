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Katy Perry'nin 60 Metre Uzunluğundaki Eteğine Yazılı Şarkı Sözleri Fena Goygoy Malzemesi Haline Geldi

Katy Perry'nin 60 Metre Uzunluğundaki Eteğine Yazılı Şarkı Sözleri Fena Goygoy Malzemesi Haline Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 11:04

Yeni şarkısı 'Woman's World'ün reklamı için ilginç bir yöntem kullanan Katy Perry'nin 60 metrelik elbise kuyruğunda yazılı şarkı sözleri fena dillere düştü.

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Pop dünyasının yıldızlarından biri olan Katy Perry, "Firework" "I Kissed a Girl" ve "Hot N Cold" gibi hit şarkılarla hayatımıza giren ünlü isim günümüzün sevilen şarkıcılarından biri olmayı da sürdürüyor.

Pop dünyasının yıldızlarından biri olan Katy Perry, "Firework" "I Kissed a Girl" ve "Hot N Cold" gibi hit şarkılarla hayatımıza giren ünlü isim günümüzün sevilen şarkıcılarından biri olmayı da sürdürüyor.

İddialı kıyafet seçimleri ve Orlando Bloom ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine yerleşen şarkıcı özel hayatıyla da konuşulmaya devam ediliyor.

İddialı kıyafet seçimleri ve Orlando Bloom ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine yerleşen şarkıcı özel hayatıyla da konuşulmaya devam ediliyor.

Bu sefer müzik sektörüne "Woman's World" isimli şarkısıyla geri dönen Katy Perry şarkısının tanıtımı için sıra dışı bir yöntem seçti!

Bu sefer müzik sektörüne "Woman's World" isimli şarkısıyla geri dönen Katy Perry şarkısının tanıtımı için sıra dışı bir yöntem seçti!

11 Temmuz’da yayınlayacak geri dönüş şarkısı “Woman’s World”ün tanıtımı için şarkının sözlerinin yazılı olduğu 60 metreden uzun bir elbise giydi.

11 Temmuz’da yayınlayacak geri dönüş şarkısı “Woman’s World”ün tanıtımı için şarkının sözlerinin yazılı olduğu 60 metreden uzun bir elbise giydi.

Hem şarkısını tanıtan hem de reklamın iyisi kötüsü olmaz diyen Katy Perry anında dillere düştü tabii! "Market fişim" gibi yorumların gecikmediği elbise goygoyculara malzeme oldu...

Hem şarkısını tanıtan hem de reklamın iyisi kötüsü olmaz diyen Katy Perry anında dillere düştü tabii! "Market fişim" gibi yorumların gecikmediği elbise goygoyculara malzeme oldu...
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