Serkan Keskin'le Düğünleri 3 Kez İptal Olan Meriç Aral Evlilik Sorularına Ne Diyeceğini Bilemedi

Çoğumuzun Medcezir disiziyle tanıdığı Meriç Aral ve Leyla ile Mecnun dizisinin yıldız ismi Serkan Keskin beş yıllık ilişkilerinde üç kez evlenmeye yeltenmiş fakat bir türlü olmamıştı. Magazin muhabirlerine yakalanan Aral düğün tarihi hakkındaki sorular karşısında afalladı.