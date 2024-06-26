Serkan Keskin'le Düğünleri 3 Kez İptal Olan Meriç Aral Evlilik Sorularına Ne Diyeceğini Bilemedi
Serkan Keskin'le Düğünleri 3 Kez İptal Olan Meriç Aral Evlilik Sorularına Ne Diyeceğini Bilemedi
Çoğumuzun Medcezir disiziyle tanıdığı Meriç Aral ve Leyla ile Mecnun dizisinin yıldız ismi Serkan Keskin beş yıllık ilişkilerinde üç kez evlenmeye yeltenmiş fakat bir türlü olmamıştı. Magazin muhabirlerine yakalanan Aral düğün tarihi hakkındaki sorular karşısında afalladı.
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Medcezir disiyle hafızalara yerleşen, en son yer aldığı Netflix dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti'nin yakaladığı başarıyla kendini yeniden hatırlatan Meriç Aral adını zaman zaman özel hayatıyla duyduğumuz isimlerden biri.
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Leyla ile Mecnun dizisinin yıldız oyuncusu Serkan Keskin'le 5 yıldır ilişki yaşayan Aral ilişkilerini resmiyete dökmeye karar vermiş ardından evlilik için ilk adımı atmıştı.
Fakat yakın zamanda evlencekleri söylenen ikiliyle bir türlü düğün yapmak nasip olmamış ve düğünleri tam üç kere ertelemişti!
Daha önce evlenecekleri günün tarihini üç kez değiştiren Serkan Keskin ve Meriç Aral ikilisinin düğün tarihi merakla beklenirken güzel oyuncu "Düğün neden sürekli erteleniyor? " sorusuna yanıt verdi.
"Sürekli ertelenmiyor aslında, olacak bir noktada. Tarih hala belirlenmedi. Eylül diye düşünüyoruz ama gerçekten yoğun bir şekilde çalıştığımız için onu bir türlü tam denk getiremiyoruz. Çok zor bir şey onu organize etmek." ifadelerini kullanan Aral zor durumda kaldı.
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