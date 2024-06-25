Farah Zeynep Abdullah'ın Bitmek Bilmeyen Goygoyu Elon Musk'a Kadar Uzandı!
Farah Zeynep Abdullah'ın Bitmek Bilmeyen Goygoyu Elon Musk'a Kadar Uzandı!
Twitter hesabından atılan bir yoruma cevap veren Farah Zeynep Abdullah karşı tarafın devrelerini fena yaktı!
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Canlandırdığı çok sayıda karakter ve oynadığı birçok film dışında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelmeyi başaran Farah Zeynep Abdullah çok konuşulan isimlerden biri.
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Geçtiğimiz günlerde 105 liraya bir adet muz aldığını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu gündemi sallamıştı hatırlarsanız.
Bunun gibi paylaşımlarla çok konuşulan isim ara ara kendisine yapılan yorumlara verdiği cevaplarla gündeme gelse de canlandırdığı karakterlerin fazlalığı yüzünden oldukça fazla goygoy malzemesi oluyor bildiğiniz gibi.
Twitter hesabında mavi tik olmadığını fark eden meraklı bir takipçisine yanıt veren Farah Zeynep Abdullah kendisini fazla heyecanlandırmış olacak ki...
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Şeklinde bir cevapla karşılaştı!👇
Yorumlar gecikmedi tabii👇
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