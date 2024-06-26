Estetikleriyle Güzellik Algılarını Baştan Yaratıp Ayarlarımızla Oynayan Kylie Jenner Yüzünü Tülle Kapattı
Estetikleriyle Güzellik Algılarını Baştan Yaratıp Ayarlarımızla Oynayan Kylie Jenner Yüzünü Tülle Kapattı
Kylie Jenner, Paris Moda Haftası sırasında Schiaparelli Haute Couture defilesine katılırken elbisesiyle resmen ışıldadı. İddialı bir elbise tercih eden isim yüzünü kapattığı tülle dillere fena düştü.
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Hayatımıza bir nevi estetikleri ve doğal olarak değişimiyle giren, lüks yaşantısıyla adından bahsettiren Kylie Jenner aşk hayatından iddialı kıyafet seçimlerine sürekli gündemde olan isimlerden biri.
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Kendisinden iki yaş büyük olmasına rağmen Timothee Chalamet ile yaşadığı ilişkide bile büyük gösterdiği için linçlenen Kylie Jenner geçmişte geçirdiği estetik işlemlerini abartılı bulduğunu şu sırlalar oldukça sık ifade ediyor.
Dolgularından ve kendisini büyük gösterdiğini düşündüğü yapay görüntüsünden vazgeçen Jenner bu konuyla ilgili daha fazla yargılanmak istemediğin söyleyerek defile tarzıyla dikkat çekti.
Vücut hatlarının kum saati şeklinden ödün vermeyen ünlü internet ismi Paris Moda Haftası sırasında Schiaparelli Haute Couture defilesine katıldı.
Estetik işlemleriyle ve geçirdiği değişimle gündemden bir an olsun düşmeyen, hepimizin güzellik algılarıyla oynayan ismin yüzünü tülle kapatması dillere fena düştü.
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