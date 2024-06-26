Kulaklarını Asla Yaptırmayacağını Söyleyen Melek Mosso Estetik İşlemlerini Terminatöre Dönüşmeye Benzetti
Kulaklarını Asla Yaptırmayacağını Söyleyen Melek Mosso Estetik İşlemlerini Terminatöre Dönüşmeye Benzetti
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=P9aIU...
Şarkılarıyla ve sesiyle dinleyicilerini büyülemeyi başaran Melek Mosso şu sıralar geçirdiği değişimle gündemden düşmüyor. Kalça dolgusu yaptırdığını itiraf eden şarkıcı kulakları hakkındaki estetik sorularına cevap verdi.
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Güzel sesi ve şarkılarıyla dinleyenlere keyifli vakit geçirtmeyi her defasında başaran Melek Mosso şu sıralar değişimiyle magazin manşetlerinde sık sık yer ediniyor.
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Katıldığı bir programda sağlık sorunları yüzünden kalça estetiği yaptırdığını söyleyen şarkıcı büyük bir tepkiyle karşı karşıya kalmıştı.
Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giderek saçlarının rengini değiştiren Melek Mosso Eser Yenenler'in YouTube programına konuk oldu.
Konu estetiğe gelince "Herkes benim kulaklarıma takmış durumda. On dakikada hallediyorlar çok güzel olacaksın diye çok mesaj alıyorum. Arkadaşlar ben kulaklarımı seviyorum ve yaptırmayı da düşünmüyorum." diyen Melek Mosso konuyla ilgili düşüncelerini böyle sıraladı.
Kulaklarından memnun olduğunu söyleyen isim "Bir de sürekli yazıyorlar çok paran var artık yaptır şu kulaklarını. Hayatımda asla yaptırmayacağım tek yerim kulaklarım Yani bunu bir anlaşalım. Estetiğe karşı değilim ama kendimi de asla terminatöre dönüştürmem. Minik minik dolgu falan yaptırıyorum bunlar bana yetiyor şu anda." şeklinde konuştu.
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