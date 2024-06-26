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Kilolarından Kurtulup Bikinilerine Koşan Demet Akalın'ın Yeni Pozlarındaki Göbek Deliği Detayı Dikkat Çekti

Kilolarından Kurtulup Bikinilerine Koşan Demet Akalın'ın Yeni Pozlarındaki Göbek Deliği Detayı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.06.2024 - 13:02

Geçtiğimiz haftalarda değişimiyle gündem olmaya başlayan, önce fazla kilolarından kurtulan, ardından saç rengini değiştiren ve 'eski Demet Akalın geri mi dönüyor?' sorularını akla getiren şarkıcı bikinili pozlarıyla çok konuşuluyor. Göbek deliğindeki detayla ilgi çeken Akalın dillere düştü.

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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın gerek yazım yanlışları gerek olay olan sözleri gerekse yorumlarıyla magazin dünyasının en önemli isimlerinden biri.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Demet Akalın gerek yazım yanlışları gerek olay olan sözleri gerekse yorumlarıyla magazin dünyasının en önemli isimlerinden biri.

Şu sıralar vücudundaki değişimle gündeme sık sık gelen ünlü şarkıcı verdiği kilolarla odak noktası oluyor. 11 kilo verdiğini söyleyen ve imajını değiştiren isim "eski Demet Akalın geri mi dönüyor?" sorularının akla getirmişti.

Şu sıralar vücudundaki değişimle gündeme sık sık gelen ünlü şarkıcı verdiği kilolarla odak noktası oluyor. 11 kilo verdiğini söyleyen ve imajını değiştiren isim "eski Demet Akalın geri mi dönüyor?" sorularının akla getirmişti.

Daha önce ameliyat olduğunu ve yağ aldırdığını belirten isim kaybettiği kilolar sonrası iddialı tarzıyla çok konuşulmuş, kimileri tarafından eleştirilmişti.

Daha önce ameliyat olduğunu ve yağ aldırdığını belirten isim kaybettiği kilolar sonrası iddialı tarzıyla çok konuşulmuş, kimileri tarafından eleştirilmişti.

Yazın başlamasıyla değişen vücudunu bikinileriyle verdiği pozlarla sevenlerinin gözüne sokan Demet Akalın fitliğini böyle gösterdi!

Yazın başlamasıyla değişen vücudunu bikinileriyle verdiği pozlarla sevenlerinin gözüne sokan Demet Akalın fitliğini böyle gösterdi!

Bir başka fotoğrafta şarkıcının göbek deliğini göremeyen sosyal medya kullanıcıları ünlü isme anında yorum yağdırdı...

Bir başka fotoğrafta şarkıcının göbek deliğini göremeyen sosyal medya kullanıcıları ünlü isme anında yorum yağdırdı...
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